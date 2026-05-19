La banda barbanzana de rock alternativo EVA10 ofrecerá en la noche de este viernes su primer concierto oficial en ‘A Caseira’, en Ribeira

El grupo ofreció hace menos de un mes una actuación exclusiva para sus allegados Chechu Río

El grupo musical EVA10, compuesto por el vocalista Abraham González, los guitarristas Ricardo Vieito y Alberto Vila, el bajo Dani García y Alfonso Méndez a la batería, ofreció a finales del pasado mes de abril un concierto exclusivo de presentación para sus más allegados en el pub Liverpool, de Ribeira. Este viernes, a partir de las once y media de la noche, esta banda barbanzana de rock alternativo ofrecerá la que será su primera actuación oficial abierta al público general en el local hostelero ‘A Caseira’, también en la capital barbanzana, con un repertorio de canciones que cuentan historias basadas en sentimientos y hechos reales, en los que la gente se puede ver y sentir identificada.

El impulso dado a esa propuesta musical persiguió el objetivo de de vincularlo a O Barbanza y su entorno, algo que también pretendieron conseguir y que alcanzaron, pues todos sus músicos pertenecen o tienen algunas relación estrecha con la capital barbanzana. También fue otra de sus pretensiones que su nombre se relacionase con la zona barbanzana, y que hace referencia a la base aérea -Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA-10- situada en el Monte Iroite, y también porque evoca a la primera mujer, el origen, y ese número es la perfección que todos quieren.

Canciones como ‘Polvo en suspensión’, ‘Alas rotas’, ‘Perdido’, ‘La Tentación’, ‘Luz’ o ‘Un día más’, así como 'Ícaro', 'Una razón' y 'El perro', volverán a sonar en la noche de este viernes y las primeras horas del sábado en el local 'A Caseira'. Sus letras son muy personales, cuentan historias basadas en hechos y sentimientos reales, en los que la gente se puede ver identificada. También se encuentran inmersos en el proceso de grabación de una maqueta, para subirla a varias plataformas, a través de las que se busca darle difusión y que les empiecen a llamar para ofrecer conciertos, empezando por el de este viernes.