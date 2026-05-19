El PSOE de Ribeira se suma a la condena por el "ataque" sufrido por el monumento en homenaje a las víctimas del franquismo
Francisco Suárez-Puerta dice que no es una "falcatruada" sin importancia, sino “unha agresión contra un espazo de memoria democrática, a dignidade dos represaliados polo franquismo e as súas familias”
El PSOE de Ribeira se suma a la condena del “ataque” sufrido por el monumento en homenaje a las víctimas del franquismo y exige que se arregle esa situación de manera urgente, pues considera que no puede permanecer en el estado actual, así como “unha resposta clara, inmediata e contundente por parte do goberno local”. Su portavoz municipal, Francisco Suárez-Puerta, sostiene que “non estamos diante dunha falcatruada nin dun acto sen importancia”, sino que lo considera “unha agresión contra un espazo de memoria democrática, contra a dignidade das persoas represaliadas polo franquismo e as súas familias”. Y agrega que “atacar este monumento é atacar tamén os valores de memoria, liberdade, xustiza e convivencia que deben presidir calquera sociedade democrática”.
Igualmente, el edil del partido del puño y la rosa indica que ese monumento “non é patrimonio político dun só grupo nin responde a unha decisión illada”, sino que fue posible “porque o PSOE e o PP pactaron un orzamento no que a súa creación foi incluída como un punto non negociable pola nosa parte, e foi inaugurado posteriormente co PSOE formando parte do tripartito xunto co BNG e co PBBI”. Por ello, sostiene que todos os grupos políticos que actualmente integran la corporación municipal comparten una responsabilidad institucional común en la defensa, conservación y respeto de este “espazo de memoria·.
Por ello, Suárez-Puerta Colomer afirma que, ante una situación coma la ocurrida “non podemos ficar neutrais” y que Ribeira no puede permitir que “a intolerancia marque o espazo público, nin que o desprezo ás vítimas se normalice. A memoria democrática non é unha cuestión do pasado, senón unha responsabilidade diaria do presente”. Por eso, desde las filas socialistas reclaman al Ayuntamiento de Ribeira que actúe de inmediato para reparar los daños y le devuelva al monumento “a dignidade que merece”. Y anuncia que llevará este asunto al pleno ordinario a través de una moción para reclamar su tramitación con carácter urgente si la situación a situación sigue sin resolverse.
“O obxectivo é que a corporación municipal se pronuncie con claridade e que se adopten as medidas necesarias para garantir a reparación, protección e respecto deste espazo de memoria democrática. Non é admisible que o goberno local leve ao pleno iniciativas nas que pretende fiscalizar ou censurar expresións reivindicativas amparadas pola lei, mentres permite que unha agresión contra un símbolo de memoria democrática permaneza sen resposta institucional. A defensa da convivencia, da legalidade e da dignidade das vítimas non pode depender da comodidade política de cada momento nin dun goberno que non pode invocar a democracia só cando lle interesa”. El PSOE concluye indicando que “fronte a quen pretende manchar a memoria, cómpre responder con serenidade, pero sen neutralidade e con firmeza. Ribeira debe estar sempre do lado da memoria, da liberdade, da dignidade, da xustiza e do respecto ás vítimas”.