El monumento en homenaje a las víctimas del franquismo en Ribeira sufre un “ataque” y la comisión de memoria histórica lo condena

Imagen difundida por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza sobre el estado en que quedó la escultura CRMHB

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) do Barbanza acaba de emitir un comunicado en el que condena un “ataque” o “acto vandálico” sufrido por el monumento en homenaje a las víctimas del franquismo erigido en el Malecón de Ribeira, en las inmediaciones de la sede del distrito marítimo, y que se inauguró el 10 de noviembre de 2023, coincidiendo con el 87 aniversario del fusilamiento del periodista Manuel Lustres Rivas. Desde dicha entidad, que precisa que ese hecho acaecido en dicha escultura, y que consistió en que le arrancaron la placa explicativa y rompieron su iluminación, se registró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, considera que esa acción “non puede cualificarse como un simple episodio de gamberrismo, senón como un ataque á liberdade de expresión, aos dereitos humanos máis elementais e aos principios democráticos”.

Desde la CRMH do Barbanza afirman que “a violencia destrutiva empregada corrobora a intencionalidade fascista desta execrable acción” y añade que non va a permitir “que feitos coma este sexan normalizados nin banalizados”, pues agrega que “o sucedido constitúe un atentado gravísimo contra a dignificación da memoria e un aldraxe ás vítimas que perderon a liberdade, e mesmo a vida, fronte á barbarie fascista”.

Por ello, desde dicho colectivo que preside Carlos Cimadevila condenan “con firmeza” este acto vandálico y hacen un llamamiento a toda la ciudadanía “para que protexa e vixíe a integridade de todos aqueles símbolos que, como o monumento de Soledad Penalta, nos lembran a urxencia e a vixencia da loita polos valores democráticos e pola xustiza social”. Igualmente, animan a todas las organizaciones políticas de Ribeira a expresar públicamente su rechazo ante “este acto de intolerancia”.