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Ribeira

El ‘Lustres Rivas’ y la sede de la Asociación de Veciños de Carreira albergan esta semanas sendas presentaciones literarias

Chechu López
19/05/2026 05:00
El libro ‘La historia de un presumido cocodrilo que pierde la cola’ será presentado este miércoles en el salón de actos del centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira
El libro ‘La historia de un presumido cocodrilo que pierde la cola’ será presentado este miércoles en el salón de actos del centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira
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Ribeira será escenario esta semana de dos presentaciones literarias. Una de ellas tendrá lugar mañana, miércoles 20 de mayo, a partir de las siete de la tarde y en el centro cultural ‘Lustres Rivas’. Consistirá en el lanzamiento de la obra ‘La historia de un presumido cocodrilo que pierde la cola’, en cuya historia están presentes personajes como Melania la Gallina, Telo el Ganso y Pancho el Elefante. Y un día después, jueves 21 de mayo, a las ocho de la tarde, en la sede de la Asociación de Veciños de Carreira se presentará ‘De todos mis amaneceres’ de Ana Bermúdez Vela.

‘De todos mis amaneceres’ de Ana Bermúdez Vela.
‘De todos mis amaneceres’ de Ana Bermúdez Vela.
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