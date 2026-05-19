El BNG tilda de "ataque á memoria democrática, á convivencia, liberdade e xustiza" los daños en el monumento a los represaliados por el franquismo

Los actos condenados ahora por la formación frentista ribeirense consistieron en el arrancamiento de la placa explicativa y la rotura de la iluminación

El llamamiento por parte de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza a todas las organizaciones políticas de Ribeira a expresar públicamente su rechazo ante el “ataque” o “acto vandálico” sufrido por el monumento a las víctimas del franquismo inaugurado en el Malecón de Ribeira el 10 de noviembre de 2023, coincidiendo con el 87 aniversario del fusilamiento del periodista Manuel Lustres Rivas, ya ha generado la primera reacción, y ha sido por parte del BNG, que lo condenó con rotundidad y firmeza y solicita la restitución de este espacio de memoria democrática para dignificar y honrar a los más de 100 ciudadanos “represaliados pola ditadura e ás súas familias” y que desde la formación frentista recuerda que fue inaugurado por el entonces alcalde, Luis Pérez Barral, el historiador José Antonio Pérez, así como María Dolores Sanlés y Celia García, familiares de represaliados, y la escultora Soledad Penalta.

Para los nacionalistas, lo ocurrido no puede ser considerado solamente como un acto de vandalismo, sino que lo califican de "ataque directo á memoria democrática, á convivencia e aos valores de liberdade e xustiza polos que loitaron moitas persoas que sufriron persecución, cárcere, exilio ou mesmo a morte a mans dos fascistas". El portavoz municipal del BNG manifestó que “cando se agrede un monumento que honra ás vítimas dunha ditadura, o que se está intentando é borrar a memoria colectiva e normalizar discursos de odio incompatibles coa democracia na que vivimos”.

Además, Pérez Barral advierte de que “este tipo de episodios danse tamén por culpa dos discursos cada vez máis reaccionarios da dereita e da extrema dereita, que incluso chegan a banalizar o franquismo e alimentan un clima de confrontación e intolerancia”. En ese sentido, reclama “unha resposta social e institucional contundente fronte a quen pretende reescribir a historia ou intimidar a quen defende os valores democráticos”.

Desde el Bloque consideran “especialmente grave” que se produzca un ataque contra un símbolo de reparación y memoria colectiva, y su líder quiso recordar las palabras que pronunció en el referido acto inaugural: “rendemos homenaxe ás persoas que se negaron a ser silenciadas, a quen resistiu con dignidade e a quen, a pesar das adversidades, nunca perderon a esperanza nun futuro mellor, porque como ben dicía Castelao, ‘non enterraban cadáveres, enterraban semente de vencer’. Hoxe, máis que nunca, debemos dicir que a memoria histórica é un dereito de toda sociedade democrática e un piar fundamental para construír un futuro máis xusto e solidario”.

Por último, Luis Pérez declaró que “o silencio ou a equidistancia ante feitos coma este tamén son unha forma de consentimiento”, y anunció que presentará una propuesta en pleno para “condenar sen ambigüidades calquera expresión de intolerancia, violencia política ou nostalxia franquista”, y le trasladó su solidaridad a la CRMH do Barbanza y a las familias de los represaliados, a la vez que demanda por parte de la Policía que se esclarezcan esos hechos y se restituya el monumento a la mayor brevedad posible.