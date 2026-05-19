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Ribeira

Cofradía da Corna y Amicos vuelven a impulsar una limpieza de la playa de Coroso, para lo que reclaman la implicación ciudadana

La iniciativa de ambas entidades cuenta con la colaboración municipal, que expresa su compro0miso con este tipo de actividades

Chechu López
19/05/2026 14:05
Representantes de entidades impulsoras de la iniciativa, junto con representantes municipales, se juntaron para presentar un cartel de la limpieza de la playa
Representantes de entidades impulsoras de la iniciativa, junto con representantes municipales, se juntaron para presentar un cartel de la limpieza de la playa
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La Real e Ilustre Cofradía da Dorna y la asociación Amicos, con colaboración municipal, aúnan sinergias para poner nuevamente en marcha un año más una acción encauzada a la preservación y cuidado del entorno litoral, con una limpieza de playas, que tendrá lugar este sábado, 23 de mayo, a partir de las once de la mañana y hasta la una de la tarde, y que se volverá a centrar en el arenal urbano de Coroso, tal yu como dio a conocer  el presidente de la cofradía dorneira, Álex Nespereira, acompañado de usuarios de Amicos y de los concejales de Mar y de Medio Ambiente, Fernando Abraldes y Víctor Reiriz. 

Los impulsores de esta acción, para la que se hace un llamamiento a la participación ciudadana y en la que se establecen las inmediaciones del a Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira como punto de encuentro, destacan que se persigue que redunde de manera positiva en la retirada de residuos de ese arenal, no sólo para que esté limpio, sino también para sensibilizar de la necesidad de la protección y conservación de ese entorno litoral. Igualmente, se persigue contribuir a la promoción de un espacio que destaca por su riqueza ambiental, pesquera y turística. 

Desde el gobierno local ribeirense expresaron su compromiso con este tipo de actividades, como ya hizo en anteriores ocasiones y que pretende seguir haciendo en el futuro. E hizo un reconocimiento a la implicación desinteresada de la población en las mismas, en las que seguirán contando con la colaboración de la empresa Urbaser.

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