Ribeira homenajea a las pescantinas como "o corazón que fai latexar o noso mercado municipal, que está de décimo aniversario" 

Las protagonistas del homenaje inmortalizaron el momento con una foto junto a las autoridades políticas, así como otros representantes del sector del mar y empresarial Chechu Río

Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer en el Mar, Ribeira rindió este mediodía un tributo especial a once pescantinas en reconocimiento a la labor que vienen desarrollando tanto vendiendo pescados y mariscos en la plaza de abastos de la localidad, que es el caso de diez de ellas, como si lo hacen de manera ambulante, que es una. Ese homenaje, que tuvo lugar en la primera planta de la Sala Museo Municipal, permitió distinguir y entregar un obsequio institucional a Beatriz Maneiro, Mónica Luna, Montse Pérez, María Dolores Mayán, Ana Belén Mayán, Juana Pinazas, María José Ouviña, María del Carmen Martínez, María Miranda, Manuela Pardavila y María José Paz.

La alcaldesa, María Sampedro, destacó que ese acto de reconocimiento "reitera a transcendencia que ten o mar na nosa identidade como pobo, pero que tamén visibiliza e recoñece ás mulleres que se dedican profesionalmente a este sector”. De ellas dijo que, “lonxe de pasar a xornada laboral, viven o mar”, y que si ahora se homenajea a las pescaderas se debe a que “elas son o corazón que fai latexar o noso mercado municipal que, por certo, cumpre en 2026 o seu décimo aniversario". La primera edila subrayó de ellas “o seu trato” como un valor añadido durante el proceso de compra, "sempre aconsellándonos e facendo que teñamos nos nosos pratos produtos frescos, de excelente calidade e de proximidade, outorgando valor engadido á dieta atlántica".

De la transcendencia del papel femenino en el sector marítimo se pronunció, igualmente, el concejal de Mar e Promoción Litoral, Fernando Abraldes, quien refirió que en ediciones anteriores Ribeira puso el foco en las redeiras y las mariscadoras. En ese sentido, manifestó que “sen elas non é posible entender o mar, sen elas non é posible entender Ribeira”. Además, ensalzó la proximidad de estas vendedoras de pescados y mariscos, ya que “estamos nun mundo que cada vez tende máis á dixitalización, si, pero no que é de agradecer ese trato humano dos nosos praceiros, das nosas peixeiras. ¿Quen mellor para recomendarnos que especie está máis boa segundo a tempada do ano? Agora que vai vir San Xoán, ¿quen mellor para orientarnos de se a sardiña está boa e molla o pan?”.