Las Letras Galegas entran mejor con diversión a través de la fiesta promovida por la asociación vecinal Francisco Lorenzo Mariño, en Aguiño

La jornada de dibujo dirigida a chiquillos de 2 a 13 años atrajo a un total de 150 participantes hasta la casa de cultura 'Manuel Ayaso' de Aguiño Chechu Río

Alrededor de un millar de personas se vieron atraídas en la tarde de ayer por la variada programación promovida por el colectivo vecinal Francisco Lorenzo Mariño en la casa de cultura 'Manuel Ayaso' de Aguiño y su entorno para festejar el Día das Letras Galegas. Si resultó poderosamente llamativo que cientos de chiquillos pasasen por los hinchables instalados en el tramo de la Rúa Castelao más próximo al epicentro de las actividades, y que se cortó a la circulación, también lo fue que hubiese un total de 150 niños que se sumaron a la jornada de dibujo dirigida a participantes de 2 a 13 años, y a cada uno de los cuales se les obsequió con una mochila térmica, chocolates y caramelos, y entre los que se repartieron rifas para llevar a cabo un sorteo de varios lotes de libros. A ello contribuyó la jornada soleada que acompañó durante la jornada en la localidad. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de divertirse con juegos tradicionales, como fueron los zancos, y el espectáculo de magia y humor ‘Don Gelati’, a cargo de Dani García, en el parque de A Tasca.