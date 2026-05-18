La XXI Carreira Popular da Guía reconoce a María José Martínez Patiño como una de las “máis grandes atletas dos seus tempos”

La homenajeada recibió una placa de manos de Moncho y Marivén Sampedro Chechu Río

Como es habitual en la Carreira Popular da Guía, que se celebra el 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, desde su organización, que corre a cargo de la Asociación de Veciños de Carreira, se hace un homenaje a la trayectoria deportiva de atletas ribeirense o vinculados con la localidad. Con ello se persigue ensalzar sus méritos por ser pioneros en ese deporte, marcas logradas, esfuerzo organizativo o cualquier otro que se considera que debe ser reconocido, y presentado a las nuevas generaciones, por sus gestas, ya fuesen pequeñas o grandes.

Como es habitual en la Carreira Popular da Guía, que se celebra el 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, desde su organización, que corre a cargo de la Asociación de Veciños de Carreira, se hace un homenaje a la trayectoria deportiva de atletas ribeirense o vinculados con la localidad. Con ello se persigue ensalzar sus méritos por ser pioneros en ese deporte, marcas logradas, esfuerzo organizativo o cualquier otro que se considera que debe ser reconocido, y presentado a las nuevas generaciones, por sus gestas, ya fuesen pequeñas o grandes.

De ella dijo que fue aquella atleta “absolutamente dominadora nos campionatos nacionais, que voaba sobre as vallas nos 60 e 100 metros”, pero que por tres veces, y por diferentes razones, no pudo cumplir uno de sus sueños, que era participar en unos Juegos Olímpicos, quedándose a punto de conseguirlo, pero que, “por esas cousas que ten a vida, esa ilusión se lle escapou entre os dedos en tres ocasións”. Pese a ello, se mantiene vinculada al deporte, como entrenadora del Clube Atletismo Santa Uxía, locutora de radio en los acontecimientos atléticos de más alto nivel alrededor del mundo, profesora en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo y, en los últimos años, como asesora del Comité Olímpico Internacional.

Placa conmemorativa

Marivén Sampedro, presidenta de la asociación vecinal, le entregó una placa conmemorativa de ese reconocimiento a Martínez Patiño, y ambas, junto al edil de Deportes, Álex Vidal, entregaron las medidas a los mejor clasificados de cada categoría -participaron 280 atletas, con 80 adultos y 200 en categorías inferiores-, entre los que figuraron Alberto Riveiro Lampón, que fue el más rápido en recorrer los 6,6 kilómetros -salida del campo de la fiesta y discurrirá por Vixán, A Graña, A Cerca, Braña do Muro, Parte ó Río, O Cruceiro y regreso al punto de partida-, con un tiempo de 21 minutos y 19 segundos, seguido de Jesús Patiño Ríos (21.57) y Jorge González Mariño (22.28), que fueron los más veloces en sus categorías, sub-45, sub-20 y sub-35, respectivamente, y en las que las mejores mujeres fueron Sabela Pensado Parada, Marta Muñiz Rama y Selene Martínez Pérez.

Los primeros clasificados del resto de categorías fueron Lucas Paz Sobrido y Candela Budiño Lijó (sub-10), Adrián Salgado Pouso y Celia Lijó Agrelo (sub-12), Lucas Ageitos Romero y Carlota Lijó Agrelo (sub-14), Asier Sampedro Barros y Daniela Bayón Diz (sub-16), Juan Francisco Fernández Lijó y María Teresa Cimadevila Crujeiras (sub-55), Ramón Folgar Pouso e Inma Rodríguez Ferreño (sub-65), Xosé Ríos Vázquez y Elvira Tresguerras González (+65) y Ramón Héctor Vidal Silva (zapatilla inclusiva). En cuanto a premios, hubo medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría, a excepción de los pitufos y prebenjamines, que la recibieron todos. En la línea de meta, donde se instaló el podio, se sirvieron raciones de paella para todos los asistentes a una fiesta que contó con la actuación musical de Drippers y las pandereteiras de Carreira en la sesión vermú.

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Imagen del pòdio de la XXI Carreira Popular da Guía Chechu Río

Los asistentes a la fiesta posterior a la carrera pudieron degustar la paella que se repartió por parte de la organización para reponer fuerzas Chechu Río