Cinco empresas pujan por el contrato para construir el nuevo parque infantil de la Praza do Centenario en Ribeira

El recinto de juegos contará con elementos distintos a los habituales Chechu Río

A finales de esta semana se reunió la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ribeira, bajo la presidencia de la concejala de Economía e Facenda, Vías e Obras, Herminia Pouso, en el viejo auditorio municipal, que provisionalmente alberga las dependencias de la casa consistorial, para proceder a la apertura de sobres con la documentación administrativa de las licitadoras que presentaron sus ofertas para hacerse con el contrato de construcción del nuevo parque infantil de la Praza do Centenario.

Según ha trascendido, son cinco empresas las que presentaron sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex) y que, inicialmente, pujarán por acometer esa actuación que fue presupuestada en 212.990,14 euros y un plazo máximo de cuatro meses la ejecución de ese proyecto. Está previsto que a las diez y media de esta mañana se vuelva a reunir la Mesa de Contratación para la apertura de los sobres con las referencias técnicas.

Gran espacio

Se trata de una intervención con la que se pretende completar la reordenación de espacios en esa zona y su entorno, con la que se generó un gran espacio en el que se encajaron los diferentes usos, entre los que se incluye un gran recinto rectangular para albergar un área de juegos infantiles, delimitado por una grada en sus lados sur y oeste y un banco y un vallado en las partes este y norte.

Las actuaciones comprendidas en este proyecto, que fue redactado por la ingeniera municipal, consisten en el replanteo de las obras, del que se levantará acta; instalación de placas de anclaje o montaje de juegos y el extendido de las capas inferior y superior de caucho, tras lo que se procederá a la limpieza final, la certificación del área de juego y recepción de la obra. En esa nueva zona de juegos se contemplan elementos diferentes a los que hay en el resto de áreas recreativas para niños en el casco urbano y, así, ampliar la oferta de esos recintos.

Un recinto diferente

Los elementos que se instalarán serán una estructura en forma de cúpula de la que se suspenderán varios juegos de cuerda, capas de redes, escaleras, puentes de cuerda, un tobogán, una hamaca y tirantes; un columpio tipo péndulo formado por un pórtico de cuatro patas desde donde se suspenden dos hileras de cadenas que convergen en una cuerda de gran diámetro que permite el paso y estancia de los usuarios y permite un balanceo unidireccional.

También se contempla la instalación de un anillo giratorio en ambos sentidos, inclinado en un ángulo de 10 grados, realizado en plástico, sustentado y elevado del suelo por medio de 5 patas verticales; una estructura tipo sendero de parkour formada por módulos con entramados de cuerda, colgados entre postes verticales de acero; un columpio abierto de un pórticos de 2,5 metros de altura sustentado por 4 postes desde donde se suspenderán un asiento inclusivo y otro de bebé, y un cuenco giratorio con capacidad para un usuario.