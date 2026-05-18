Las cantareiras Bailadela y As Sete Linguas actuaron por partida doble en el Día das Letras Galegas en Ribeira

Actuación de cantareiras en la Praza Porta do Sol, dentro del Maio Cultural Ribeira 2026 Chechu Río

Las cantareiras de As Sete Linguas, perteneciente a la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, y Bailadela actuaron ayer por partida doble con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas en Ribeira. Por un lado, a partir de la una de la tarde y durante la media hora siguiente interpretaron piezas populares que arrancaron los aplauso del numeroso público que se dio cita en su recital en la céntrica Praza Porta do Sol, de Santa Uxía, dentro de la programación del Maio Cultural 2026. Ya por la tarde, repitieron actuación, esta vez en la parroquia aguiñense, dentro de las actividades de la referida asociación vecinal en las inmediaciones de la casa de cultura 'Manuel Ayaso', concretamente en el parque de A Tasca, en donde se dieron cita personas de diferentes segmentos de edades.