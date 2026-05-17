Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Fiscalía pide tres anos e nove meses de cadea para un home e para unha muller acusados por tráfico de drogas en Ribeira

Ambos foron interceptados en febreiro de 2022 a bordo dun coche na Rúa de Lugo, no casco urbano ribeirense, e incautáronselles distintas cantidades de cocaína e de heroína, entre outros efectos

Chechu López
17/05/2026 08:10
A Praza 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira instruiu o procedemento contra dúas persoas por sendos delitos contra a saúde pública
A Praza 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira instruiu o procedemento contra dúas persoas por sendos delitos contra a saúde pública
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Unha muller e un home deberán sentarse o vindeiro venres, 22 de maio, no banquillo dos acusados da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña para a celebración dun xuízo sinalado para a unha da tarde e no que deberán responder por sendos delitos contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde das persoas. A Fiscalía solicita para cada un deles que se lles impoñan condenas de tres anos e nove meses de prisión e inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o cumplimiento da pena, e o abono de multa de 300 euros no caso dela e de 2.800 euros para él, con responsabilidade persoal subsidiaria en caso de impago, e as costas pola metade.

O Ministerio Público indica no seu escrito de conclusións provisionais que os dous encausados -ela sen antecedentes penais e él con antecedentes non computables, e en ningún deles concurren circunstancias modificativas da responsabilidade criminal-, sobre as doce do mediodía do 23 de febreiro de 2022 atopábanse a bordo dun vehículo da marca Peugeot, pola Rúa de Lugo, en pleno casco urbano de Ribeira, cando fueron interceptados pola Policía Nacional portando sustancias estupefacientes destinadas ao tráfico e distribución a terceiros.

Concretamente, os axentes da comisaría atoparon en poder do procesado incautaron tamén unha caixa e un tubo con 2,974 gramos de cocaína, con purezas entre 85,79% y 83,69%, e un valor no mercado ilícito de 326, 28 euros en gramos y de 739,58 euros en dosis; 0,284 gramos de heroína, con una riqueza del 26,89% y un valor de mercado de 15,16 euros en gramos y de 42,22 en dosis; así como un fajo con 485 euros en billetes fraccionados y que, según asegura la Fiscalía, era dinero procedente de la venta de drogas a terceros; un monedero con 70 euros fraccionados en billetes y moedas; unha libreta con anotacións con nomes, cantidades e tipos de corte de estupefacientes.

Pola outra banda, no caso da muller arrestada atopóuselle unha caixa e un tubo cun total de 0,641 gramos de cocaína, con purezas entre 87,8% e 84,28%, que alcanzarían no mercado ilegal un valor total de 66,03 euros en gramos e 149,67 euros en dosis; unha libreta con anotacións, unha balanza e recortes de plástico. En poder 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620