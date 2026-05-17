Diario de Arousa

Ribeira

Carreira inicia a novena para poder celebrar do 23 ao 25 deste mes as súas Festas da Nosa Señora da Guía

Chechu López
17/05/2026 07:40
A imaxe da Virxe da Guía volverá a saír en procesión o luns 25 de maio polos arredores da capela na súa honra
Chechu Río
Carreira inicia hoxe as Festas da Virxe da Guía coa novena (10.30) -terá continuidade de luns a venres ás 19.00-, seguidos de misa por San Paio. O sábado 23, que estará adicado a pedir pola Paz, haberá misa e procesión e verbena amenizada pola orquestra Platinum e Planet Disco Movil; ao días seguinte, domingo 24 de maio, haberá misa (11.00), sesión vermú co dúo Rumbo Norte e verbena cos grupos musicais Unión e Fuerza, e o luns 25 será o día grande con misas cada hora de 9.00 a 12.00 e 18.00 a 20.00, sendo a solemne con procesión as 13.00, e verbena coa orquestra Marbella.

