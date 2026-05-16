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Ribeira

Ribeira homenajeará a Ayaso en el tercer aniversario de su muerte con ofrenda floral ante su escultura y el descubrimiento de dos cuadros

Una de las pinturas fue realizada por el propio pintor aguiñense en 1974 y la otra es un retrato suyo que hizo Fernando Yáñez, también autor de un mural del artista dentro del proyecto 'Salmoira'

Chechu López
16/05/2026 07:20
La escultura con la imagen de Manuel Ayaso que preside la Praza do Concello será objeto de una ofrenda floral con la que se iniciará los actos en recuerdo del artista aguiñense
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El artista universal Manuel Ayaso, hijo predilecto de Ribeira, recibirá un nuevo homenaje a título póstumo. Será con motivo del tercer aniversario de su muerte, y tendrá lugar a partir de las siete de la tarde de este lunes, 18 de enero, con la realización de una ofrenda floral junto la escultura de su figura que preside la Praza do Concello. 

Seguidamente, se desarrollará un acto institucional en el auditorio municipal, donde se procederá al descubrimiento de dos cuadros -uno de autoría del propio pintor aguiñense en el año 1974 y otro que es un retrato de Ayaso que realizó Fernando Yáñez -también autor de un mural en Rúa de Galicia dentro del proyecto 'Salmoira'-y que lo donó a la Administración local ribeirense. 

Por su parte, el grupo de gaitas Os Liantes de Artes se encargará de amenizar musicalmente los actos. La alcaldesa, María Sampedro, envió un mensaje para invitar a la ciudadanía ribeirense a sumarse a este acto "que enxalza a un dos nosos máximos expoñentes da arte e que puxo o nome de Ribeira no mapa cultural internacional. Será un día de arte e de cultura, para lembrar e homenaxear a figura e legado de Manuel Ayaso".

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