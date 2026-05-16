El lugar de Bretal, en Olveira, festeja hoy y mañana As Angustias con música e hinchables

Imagen del cartel con la programación de la fiesta de As Angustias en Oleiros

Bretal, lugar situado en la parroquia ribeirense de Olveira, celebra este fin de semana la fiesta de As Angustias, con una programación de actividades musicales y parque de hinchables para los más pequeños, que cuenta con la colaboración municipal. Para las diez y media de esta noche está programada una verbena con la actuación del grupo de versiones Leite con Jalletas, y sesión de pinchadiscos a cargo de DJ Jalaiko y DJ Tahume con Disketoka Móvil. Para mañana, domingo 17 de mayo, se anuncian dianas y alboradas desde las diez de la mañana, mientras que a la una y media de la tarde tendrá lugar una sesión vermú amenizada por Disketoka Móvil y Open Drink, y habrá hinchables con Yumi Yai Park.

Además, la parroquia de Oleiros, también en el municipio de Ribeira, está celebrando desde las siete de la tarde de ayer el triduo en honor a La Milagrosa, que tendrá continuidad en las jornada de hoy, a la misma hora, y de mañana, a las 11.00 horas, mientras que para una hora y media después está programado el comienzo de una misa solemne, a la que seguirá una procesión con la imagen de la Virgen por el principal núcleo urbano de la parroquia.

Por otro lado, a partir de las nueve y media de esta noche se celebrará en la Praza de Teruel, en el histórico barrio de Bandourrío, en el casco urbano de Ribeira, el Festival da Lingua, que contará con las actuaciones musicales de las bandas Os Bar Ban Sónicos y Kúspide, ambas de la zona y "que están a amosar que en galego non hai límites", señalan desde la organización de este evento, que corre a cargo de las asociaciones culturales Altofalante y A Trastenda, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira y de la Diputación de A Coruña.