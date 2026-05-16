El Ayuntamiento de Ribeira impulsa la renovación del pavimento y del color del carril bici del paseo de O Touro

El corredor para bicicletas de O Touro verá renovada su superficie Chechu Río

El pasado miércoles trascendió la adjudicación provisional a la empresa Vilariño ESP SLU., por importe de 492.422,86 euros, con una rebaja de más de cien mil euros sobre el precio de licitación, del contrato de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción del carril bici de conexión entre Coroso y Palmeira. Ahora, el Ayuntamiento de Ribeira da un paso para proceder a la renovación del pavimento de otra infraestructura similar, al considerar que su superficie de hormigón se encuentra deteriorada en varios puntos, además de que su color gris no le permite destacar lo suficiente con respecto al pavimento que está destinado al tránsito peatonal.

Se trata del carril bici del paseo marítimo de O Touro, de unos 620 metros de longitud, que une el puerto de la capital barbanzana con el referido lugar. Para llevar a cabo esa intervención, la Administración local sacó a contratación un contrato menor, con un presupuesto base de licitación por importe de 33.008,73 euros y un plazo máximo de ejecución de 21 días, para lo que las empresas invitadas previamente que estén interesadas en acometer dicha obra tienen de plazo hasta el próximo martes para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

Proyecto

Según se hace constar en el proyecto, que fue redactado por la ingeniera municipal, el objetivo fundamental que se persigue pasa por mejorar la movilidad y seguridad de dicho corredor ciclista del borde litoral, así como las condiciones de accesibilidad. Para ello, se procederá a renovar el pavimento actual de ese carril bici mediante un tratamiento a base de mortero de slurry en color verde, para que de esa manera ese espacio reservado para el tránsito de bicicletas esté “perfectamente diferenciado” de las zonas de uso peatonal, como fijan las recomendaciones en materia de accesibilidad, al contar con un pavimento distinto en color y textura superficial, además de que será antideslizante y fácilmente identificable, “por lo que los peatones no lo invadirán con tanta frecuencia”, se indica en el proyecto. Además, se indica que esas características redundarán notablemente en la mejora de la seguridad vial en la zona.

Las actuaciones a realizar que se contemplan en ese proyecto son la limpieza y saneado de la superficie del carril bici, la aplicación de imprimación de soporte y de una doble capa de mortero asfáltico en color verde, pintado de línea blanca central discontinua y de los símbolos de bicicleta y la limpieza final de la obra. Además, se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, contado a partir de la fecha de su recepción provisional, por considerarse que transcurrido este plazo, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. Y se especifica que el contratista estará obligado durante ese periodo de tiempo a conservar las obras en perfecto estado.