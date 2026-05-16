Alumnado del IES N°1 de Ribeira recoge 1.752 residuos de la playa de Coroso
Entre los diversos tipos de basura retirada, que sumaron 29,15 kilos, sobresalieron materiales de pesca como cuerdas y cabos, colillas y plásticos, entre otros desperdicios
Alumnado de cuarto curso de la ESO del IES N°1 de Ribeira participó en una actividad contemplada en el Programa de Ciencia Cidadá sobre Lixo Mariño del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) y que consistió en una limpieza den la playa urbana de la playa de Coroso. Durante esa intervención, esos estudiantes recogieron un total de 1.752 residuos, que sumaron 29,15 kilos, sobresaliendo entre todos ellos materiales de pesca, como cuerdas y cabos, así como colillas, plásticos y otros desperdicios.
Sefgfún comunicaron desde el Ayuntamiento ribeirense, desde la comunidad educativa de dicho instituto mostraron su preocupación "pola elevada cantidade de residuos plásticos atopados recentemente na praia de Coroso, un dos espazos naturais máis importantes e frecuentados do municipio de Ribeira". En consecuencia, solicitaron a la Administración local la adopción de una serie de medidas para contribuir a revertir esa situación y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener los entornos libres de residuos.
A ese respecto, el concejal de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, agradeció la disposición de dicho centro educativo "por participar nunha actividade que non só fai que o alumnado creza a nivel académico, senón que tamén persoal. Grazas por dedicar parte do voso tempo a limpar este areal; unha acción que redunda positivamente no conxunto da cidadanía. E tódalas suxestións son benvidas".
El edil popular agregó que el Ayuntamiento de Ribeira está trabajando en medidas encaminadas a "sensibilizar sobre a importancia de preservar os nosos espazos naturais, pois consideramos que a educación é a base de todo. E, por suposto, tamén tomamos acción con medidas concretas como, por exemplo, a xornada de limpeza do litoral de Corrubedo desenvolvida no mes de marzo con Grip Surf School”.