Una decena de pescantinas de Ribeira recibirán un homenaje este lunes con motivo del Día de la Mujer en el Mar

Una decena de las mujeres a las que se les rendirá tributo venden pescados y mariscos en la playa de abastos de la capital barbanzana

Las pescantinas ribeirenses serán protagonistas este próximo lunes con motivo de la celebración en la capital barbanzana del Día de la Mujer en el Mar, y recibirán un homenaje en un acto que se programó para las doce del mediodía en la Sala Museo Municipal. Según fuentes municipales, se les rendirá tributo a once mujeres, de las que diez venden pescados y mariscos en la plaza de abastos y una lo hace de manera ambulante.

El Ayuntamiento de Ribeira recuerda que en ediciones anteriores, se le dedicó esa jornada a las rederas y mariscadoras y que este año se optó por las vendedoras de pescados y mariscos "por ser as que nos achegan un produto fresco, de calidade e proximidade para levar ás nosas mesas coa importancia que ten o peixe na alimentación”. Igualmente, añade que “son elas quen nos venden os recursos pesqueiros e marisqueiros que chegan ás nosas lonxas para ofrecerlle á cidadanía o mellor", según declaró el concejal delegado de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes.

Sobre esa cuestión también se pronunció la alcaldesa, María Sampedro, quien se refirió al papel histórico de las mulleres en el sector del mar: “No pasado, os homes saían a faenar e eran elas as que saían a vender a pesca do día. Actualmente, hai cada vez máis mulleres enroladas, se ben é certo que onde segue habendo maior presenza feminina é en terra, xa sexa mariscando, reparando as redes, vendendo...”, y agregó que “son elas quen nos achegan os manxares que capturan os nosos mariñeiros. Sempre recomendándonos o mellor. Elas son, en gran medida, o corazón que fai latexar ao noso mercado municipal".