El PSOE de Ribeira exige actuar en la “abandonada” Rúa Correos para evitar “trapicheos”

Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira Gonzalo Salgado

El PSOE de Ribeira exigirá en Pleno una actuación integral en la Rúa Correos al considerar que esta presenta un “estado evidente de abandono”, con pavimento deteriorado, grietas, parches, humedades, desniveles y zonas irregulares que afectan a la seguridad, accesibilidad e imagen de Ribeira. Esta vía está situada en un punto “especialmente relevante”, entre la Rúa de Lugo y la Rúa Marcial de Adalid.

Desde el PSOE recuerdan también que en los últimos años se han desarrollado mejoras en diferentes calles próximas, por ello consideran incoherente que la Rúa Correos continúe abandonada y recuerdan la existencia de unas obras en el entorno que llevan degradándose al menos unos catorce años. Francisco Suárez-Puerta señala “non estamos ante unha simple cuestión estética, senón ante un problema de seguridade, salubridade, convivencia e respecto por toda a veciñanza”.

Además, tal y como aclara el partido, el estado actual de la calle y de la obra abandonada estaría favoreciendo usos indebidos de esta zona, incluyendo el consumo y el trapicheo de drogas, al existir rincones poco visibles, vallados, zonas oscuras y una clara falta de control.