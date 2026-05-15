La Fiscalía solicita 5 años y 3 meses de cárcel y 12.563 euros de multa para un ribeirense reincidente por tráfico de drogas

La causa procede de la Plaza 3 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira y el juicio ya se aplazó en al menos tres ocasiones por diferentes motivos Chechu Río

Dos individuos se deberán sentar a las doce del mediodía del próximo viernes, 22 de mayo, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro leve de daños, en Ribeira. La Fiscalía solicita para uno de ellos una condena de 5 años y 3 meses de cárcel y una multa de 12.563 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 30 días de privación de libertad si se produce su impago, y una pena de 360 euros de multa por un delito leve de daños, a razón de 6 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria si no la abona. Para su cómplice, el Ministerio Público le pide 3 años y medio de prisión y la misma multa, así como la misma pena por el delito leve de daños.

En el caso del primero, para solicitar la pena de cárcel, la Fiscalía tiene en cuenta que posee antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, pues fue condenado por cada una de las dos sentencias firmes de la Audiencia de Santiago, dictadas en septiembre de 2022 y mayo de 2023, a 2 años de prisión por tráfico de drogas, siéndole suspendidas ambas con la condición de que no volviera a delinquir en 3 y 2 años, respectivamente. Su cómplice carece de antecedentes. Se trata de una causa procedentes de la Plaza 3 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira y que ya se aplazó en al menos tres ocasiones por diferentes motivos.

Los hechos que derivaron en el procesamiento de ambos tuvieron lugar a las once y media de la noche del 31 de marzo de 2024 cuando los dos encausados, de mutuo acuerdo, acudieron en un Volkswagen Golf, que conducía el cómplice, al nuevo aparcamiento de Fafián. La Policía Nacional de Ribeira había establecido un dispositivo de vigilancia con un vehículo camuflado en sus inmediaciones y otro rotulado -“zeta”- en la Rúa Novoa Santos tras informaciones recibidas sobre tráfico de estupefacientes.

Según se recoge en el escrito de acusación o de conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que los agentes de la comisaría ribeirense observaron que ese coche se detuvo al lado de un tercer individuo a la espera, al que no se pudo identificar, y al que el principal acusado presuntamente le entregó un paquete de color negro, redondo y plastificado, que luego se comprobó que contenía 76 bolsitas termoselladas con 10,602 gramos de cocaína -96,04% de pureza-, 39 con 5,608 gramos de heroína -30,04% de riqueza- y 5 con 0,718 gramos de pregabalina, cuya transmisión en dosis a terceros les habría reportado ganancias de 4.188 euros.

Uno de los policías nacionales que integraba ese dispositivo les dio el alto para tratar de interceptar la entrega, pero el supuesto comprador huyó del lugar abandonando el paquete en el suelo. Por su parte, los dos ocupantes del Volkswagen Golf también emprendieron la fuga, pero fueron interceptados por los dos vehículos policiales en la referida Rúa Novoa Santos, llegando a impactar el coche de los ahora procesados contra la defensa del vehículo camuflado -deberán abonar el valor de los daños que le causaron- y que bloqueaba la huida. Los detuvieron y, además de la droga, les intervinieron 45 euros procedentes del tráfico ilícito, dos teléfonos móviles, las llaves del coche y dos sobres plásticos, uno de ellos con reactivos a cocaína y heroína.