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Ribeira 

Ribeira presenta una nueva edición del programa ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’

Este año el ciclo de seminarios para mayores de 50 años se enfoca en patrimonio, fotografía y digital

Fátima Pérez
14/05/2026 20:58
Presentación del programa ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’
Presentación del programa ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’
Cedida
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Las personas mayores de 50 años podrán seguir formándose con la décima edición de ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’ en Ribeira; el programa de democratización del conocimiento de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).Esta convocatoria pone el foco en el patrimonio, la fotografía y el entorno digital siguiendo una metodología teórico-práctica.

La concejala de Educación, Nucha Brión, declaró que ya “son dez anos nos que desde a USC se nos achega o coñecemento científico ás persoas maiores de 50 anos dun xeito próximo e ameno. Teremos ocasión de mellorar o noso coñecemento sobre historia, documentalismo fotográfico e un uso máis proveitoso do móbil.” Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, indicó que desde su departamento se apoyarán las salidas dentro de este itinerario formativo.

El seminario ‘O documentalismo fotográfico: do Photo-Secession ás redes sociais’ marcará el inicio de las clases el 5 de junio, de la mano de Katia Cino Rouco, mientras que José Manuel Vázquez Lijó hará lo propio con ‘Pazos: microcosmos de antano’ el día 8 de junio, para llevar a la práctica una salida cultural al Pazo de Goiáns un día después, el 9 de junio. El día 10 será el turno del profesor Álvaro Dosil Rosende con su seminario ‘O uso do móbil, sácalle partido’.

Las clases se impartirán en horario de tarde en el Centro Cultural Lustres Rivas. La matrícula ya está abierta y se formalizará de forma gratuita en las propias dependencias culturales, en el correo electrónico normalizacion@ribeira.gal o en el teléfono 981 835 650. 

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