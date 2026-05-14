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Ribeira 

La Asociación de Empresarios rechaza su vinculación con un partido y se declara “neutral”

Fátima Pérez
14/05/2026 21:40
Francisco Martínez Gude, presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira
Francisco Martínez Gude, presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira
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La Asociación de Empresarios de Ribeira rechaza su vinculación con cualquier partido político y pide a los grupos locales que  no se les utilice para “peleas y logros políticos”. La entidad insiste en que su único interés es Ribeira y, por ello mismo, la ejecución de la Variante, el Polígono y el desarrollo de empresas y tejido comercial.

Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

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“Cuando nos hicimos cargo de la dirección de la Asociación, manifestamos públicamente nuestra total independencia de acción fuere cual fuere el partido político que gobernara”, apuntan e insisten en que son “políticamente neutrales” más allá de las palabras difundidas por el PSOE tras decidir sumarse a la reclamación de la Asociación de Empresarios para que la Xunta cumpla su palabra y de continuidad al proyecto del polígono de Pedras Vermellas.

Por todo ello la entidad insiste, “queremos decirles a todos y cada uno de los partidos políticos de nuestro Concello que nosotros somos independientes y al PSOE le pedimos que no nos utilice diciendo que nos apoyaron porque fue todo lo contrario, no todos sus miembros, sino el señor Suárez Puerta”, sentencian. 

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