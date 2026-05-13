Ribeira apuesta por la pujanza de su comercio con sus buenos productos y la atención de las personas

Francisco Pérez Sobrido, María Sampedro Fernández, José Pereira Alcantara, José González Vázquez y Francisco Martínez Gude intervinieron en el foto de Diario de Arousa Gonzalo Salgado

Diario de Arousa reunió ayer en el auditorio municipal de Ribeira a representantes de instituciones públicas y de empresarios en su foro en defensa del comercio y del emprendimiento local, que estuvo moderado por el director del periódico, José Pereira. Así, se destacó que el sector comercial resulta estratégico para Ribeira y otras localidades, en el sentido de que aporta estabilidad en el empleo, dinamización a cada localidad y ofrece atención especializada y personalizada, algo que en la era digital resulta diferencial y la clientela valora, a pesar de que para levantar la persiana todas las mañanas se hace necesario un elevado ejercicio diario de profesionalidad y superación.

Durante el foro, que contó con la participación de la alcaldesa, María Sampedro; del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, del presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, y el administrador de A Poutada, Francisco Pérez, se abordaron cuestiones como el relevo generacional, la desertización de los bajos por el cierre de negocios, formación, atracción de talento o los retos que supone el comercio online, así como el “antídoto” a ese panorama con la puesta en marcha de los bonos comercio, entre otras iniciativas, como el impulso de ferias sectoriales y el desarrollo del polígono industrial.

Imagen del público asistente al foro del 25 aniversario de Diario de Arousa en la sala polivalente del auditorio municipal de Ribeira Gonzalo Salgado

Sampedro Fernández incidió en que el comercio de Ribeira es “variado e de calidade”, que atrae a mucha gente de la comarca, del otro margen de la ría arousana e incluso de la zona de Santiago, y dijo que ello se debe principalmente a que tiene las condiciones que hacen que “sexa garantía de éxito”. Subrayó que en la capital barbanzana “se funciona ben” y que hay “bo producto e, sobre todo, persoas” para plantarle cara al comercio online. Por ello, subrayó que en esa línea se impulsan los bonos ‘AmaRibeira’, que se recuperan desde hoy después de tres años con un saldo de 100.000 euros, y que supondrán un retorno o una inyección de medio millón de euros para los comercio en una época en la que las ventas se suelen resentir.

La mandataria también destacó la importancia de que Ribeira tenga las calles limpias y con un aspecto agradable, y que eso es lo que se persigue con la campaña de embellecimiento de los escaparates, para hacer frente al mal aspecto que ofrecen los bajos vacíos. Y destacó la aportación de 50.000 euros directos para colaborar con la patronal en sus iniciativas. Tampoco se quiso olvidar del impulso que le están dando al mercado municipal para la consecución del sello de excelencia para su mercado.

El director de Diario de Arousa, José Pereira, salida al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, a su llegada al auditorio municipal de Ribeira Gonzalo Salgado

Bono Remuda

José González anunció en el foro que convocará en las próximas semanas la primera edición de este año de los bonos Activa Comercio, que contarán con un presupuesto de 5 millones de euros. Además, indicó que el Gobierno gallego apoya, a través de las ayudas por importe de 2,5 millones de euros a los centros comerciales abiertos, acciones dinamizadoras a cargo entidades empresariales orientadas a incentivar el consumo y las ventas en el comercio. Además, señaló que en 2026 reforzó el Bono Remuda, con 1,5 millones de euros, y se potencia el asesoramiento en el marco de la Rede de Polos para facilitar el traspaso de negocios viables y garantizar su continuidad.”.

José González anunció en el foro que convocará en las próximas semanas la primera edición de este año de los bonos Activa Comercio, que contarán con un presupuesto de 5 millones de euros. Además, indicó que el Gobierno gallego apoya, a través de las ayudas por importe de 2,5 millones de euros a los centros comerciales abiertos, acciones dinamizadoras a cargo entidades empresariales orientadas a incentivar el consumo y las ventas en el comercio. Además, señaló que en 2026 reforzó el Bono Remuda, con 1,5 millones de euros, y se potencia el asesoramiento en el marco de la Rede de Polos para facilitar el traspaso de negocios viables y garantizar su continuidad.”.

José Pereira, director de Diario de Arousa, conversa con el concejal de deportes y campeón paralíímpico de taekwondo, Álex Vidal Gonzalo Salgado

El conselleiro destacó que la Xunta ultima, de la mano de todo el ecosistema emprendedor, la Estratexia de Emprendemento Ligado ao Territorio de Galicia, que tendrá como hilo conductor la Rede de Polos de Emprendemento y reforzará la Rede Ultreia, de colaboración público-privada concebida para compartir recursos, generar sinergias y evitar duplicidades en la atención al emprendimiento. Asimismo, subrayó que, tras unificar todas las ayudas para autónomos, con más de 40 millones de euros, “vimos de estrear o Campus Formativo de Emprego Autónomo, para avanzar na profesionalización mediante formación práctica e orientada a resultados”. También refirió que el Ejecutivo gallego tiene en vigor el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, una planificación que recoge 74 acciones específicas que movilizarán más de 320 millones de euros “co obxectivo de potenciar e incrementar a competitividade, a visibilidade e a gobernanza deste sector fundamental”.

Además, para ayudar al comercio en la era de las nuevas tecnologías, González indicó que la Xunta destina casi 4 millones de euros a las aportaciones dirigidas a fomentar la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas formas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal, y que, además, acaba de lanzar la tercera edición del programa ‘Xerme’, para impulsar el emprendimiento en ‘ecommerce’ al amparo de la Rede de Polos con la colaboración del Clúster do Ecommerce Galego. Además, para garantizar el futuro del relevo generacional en el ámbito de la artesanía, este año estrenará medidas como la formación de aprendices en oficios artesanales, con una nueva línea de apoyos de un millón de euros.

Fernando Abraldes y Herminia Pouso, del gobierno ribeirense, atienden la conversación del director de Diario de Arousa, José Pereira, y el portavoz municipal del PP boirense, Fernando García Diéguez Gonzalo Salgado

Atracción de talento

“A Xunta avanza na atracción de talento para garantir a cobertura de vacantes, priorizando nun primeiro eixe os galegos do exterior e recorrendo logo, nun segundo eixe, aos traballadores de terceiros países”, dijo González, quien agregó que el martes se abrió el plazo de solicitud los 2,3 millones de euros del programa ‘Retorna Cualifica Emprego’, y mañana se publicará la primera orden de ayudas, de 1,5 millones de euros, para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores para cubrir vacantes y fijar población en el medio rural.

Francisco Martínez Gude, que agradeció el esfuerzo de la alcaldesa por sacar adelante los bonos municipales ‘AmaRibeira’ para apoyar al comercio, indicó que la Asociación de Empresarios de Ribeira apoyará esa campaña con el reparto de 3.500 tickets de media hora gratis en los aparcamientos de las plazas del Centenario y de España. Sobre la iniciativa de la colocación de vinilos en las fachadas y escaparates de los bajos comerciales sin actividad, señaló que es necesario seguir trabajando para que las calles peatonales sean atractivas para la ciudadanía, apostando para que la gente disfrute de esas zonas y se anime a comprar.

José Pereira conversa con José González y María Sampedro a la llegada de ambos al auditorio municipal ribeirense Gonzalo Salgado

El presidente de la patronal indicó que este año están preparando la séptima edición de la feria de coches eléctricos e híbridos, que empezó con recursos propios y que cada año gana más marcas interesadas en presentar sus novedades pues, subrayó, es una de las únicas ferias a nivel autonómico que se hacen. Sobre Gastromar dijo que ya trabajan en la organización de la quinta edición, en la que cuentan con la necesaria implicación de las administraciones autonómica, provincial y local para llevar a cabo un evento gastronómico acorde a su actividad pesquera.

Por su parte, Francisco José Pérez Sobrido aprovechó para dar a conocer las experiencia de A Poutada, que fue fundada en 1974 por su padre, Ricardo Pérez Queiruga, como una pequeña tienda de efectos navales. Y explicó que en la actualidad son él y tres hermanos los que están al frente del grupo Pérez Queiruga, integrado por distintas empresas muy diversificadas pero con el nexo común del mar: Náutica deportiva, suministros navales, fabricación de anzuelos, frigorífico, buques de pesca, fabricación de envases de poliestireno y piezas para la construcción son una parte importante de las actividades que desarrolla este grupo empresarial, que se adaptó a los tiempos y superó diversidad de vicisitudes para poder seguir con sus actividades.

Imagen del público asistente al foro sobre comercio y emprendimiento local celebrado en el audito-rio de Ribeira dentro de los actos del 25 aniversario de Diario de Arousa Gonzalo Salgado

En ese sentido, refirió que para llegar a la situación actual, atravesaron “hemos navegado y superado con nota las adversidades a las que nos hemos enfrentado en cada momento”. Como ejemplo se refirió a la flota palangrera, base importante de su negocio, que experimentó un descenso considerable de unidades de pesca, lo que les obligó a reinventarse en muchas ocasiones y a buscar alternativas de negocio fuera de sus fronteras.

Suelo industrial

Pérez Sobrido puso sobre la mesa la necesidad de suelo industrial para evitar que empresas asentadas en la zona tengan que emigrar o que se implanten otras nuevas. En este sentido, cabe señalar que en 2023 había 108.000 metros cuadrados de suelo reservado de un total de 156.800 del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas. La alcaldesa precisó que fueron 50 empresas las que mostraron su interés en ese nuevo recinto empresarial, lo que se traduciría en la generación de más de 180 puestos de trabajo. Sampedro dijo que al llegar al gobierno se encontró con que en su proyecto de urbanización habías dos fincas en A Pobra, de las que a finales de 2025 se cerró su compra.

Francisco Pérez Sobrido, María Sampedro Fernández, José Pereira Alcantara, José González Vázquez y Francisco Martínez Gude intervinieron en el foto de Diario de Arousa Gonzalo Salgado

La regidora añadió que desde entonces mantuvo reuniones tanto políticas como técnicas con la Xunta y con Xestur para sacar adelante esa actuación que definió como el reto estratégico más importante “desta pata do mandato”, y se comprometió a que “non vamos a deixar o proxecto a medias”, precisando que cuenta con el compromiso del presidente de la Xunta para sacarlo adelante. Fue algo en lo que también incidió José González, que destacó el esfuerzo que está realizando el Gobierno autonómico para poner suelo industrial a disposición de los empresarios “para que non perdan de crecer”. Y se comprometió a llevar el mensaje de la preocupación existente en Ribeira por la falta de suelo industrial, lo que aprovecharon acompañantes en la mesa para pedir por la variante y la residencia.