Llegan a Ribeira los restos mortales del capitán de pesca Rafael Gómez Romano, fallecido en altamar a bordo del barco 'Nuevo Pleamar'

La muerte del capitán de pesca Rafael Gómez Romero se produjo cuando iba a bordo del palangrero 'Nuevo Pleamar', que faenaba en aguas del Pacífico Sur Cedida

La urna con las cenizas de los restos mortales del aguiñense Rafael Gómez Romano, fallecido hace un par de semanas en altamar, ya se encuentran en Ribeira, hasta donde fueron trasladadas desde Chile -se procedió a su incineración en el país sudamericano- por la compañía pesquera del barco 'Nuevo Pleamar', que se la entregó a la familia. Está previsto que a partir de las cuatro de la tarde de este jueves, día 14 de mayo, sean velados en la sala 6 del Tanatorio do Barbanza-Pompas Fúnebres del Noroeste, en Xarás, en donde se precisa que no se recibirán flores. Allí permanecerán hasta las seis de la tarde, momento en que saldrán en dirección hacia el cementerio parroquial de San Paio de Carreira, donde se procederá al entierro de las cenizas en la más estricta intimidad familiar.

El aguiñense Rafael Gómez Romano falleció en la jornada del miércoles 29 de abril, a los 55 años de edad. La muerte de este capitán de pesca desde hace unas tres décadas, y que era muy conocido y respetado en su parroquia y en el resto de la capital barbanzana, así como en el sector del mar, ha causado una gran consternación. Pese a que ya se le practicó la autopsia a los restos mortales de Rafael Gómez Romano para determinar las causas, por el momento no ha trascendido oficialmente la causa de la muerte, aunque no se descarta que pudiera haberse producido por causas naturales al sufrir una indisposición.

Rafael Gómez Romano había pasado hace aproximadamente un mes un reconocimiento médico y hace dos semana viajó hacia Chile para enrolarse y formar parte de la tripulación del barco ‘Nuevo Pleamar’, construido en el año 2004, de 47 metros de eslora y 9 metros de manga, de bandera española y perteneciente al armador vigués Joaquín Barciela. Cuando se produjo su muerte, esa embarcación se encontraba faenando en una zona del Pacífico Sur y se dedicaba al arte del palangre de superficie para la pesca de pez espada.