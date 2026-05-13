La II Festa ‘Chopo Saleiro’ en Rúa do Sal acogerá el día 23 el estreno del musical ‘O Camiño do amor’

Representantes de la asocaición cultiural y recreativa ‘Rúa do Sal’, junto a integrantes de varias entidades, presentaron la fiesta del 'Chopo Saleiro' Chechu Río

La asociación cultural y recreativa ‘Rúa do Sal’, de Ribeira, programó para el próximo 23 de mayo la segunda edición de su fiesta ‘Chopo Saleiro’ que, además de ofrecer desde la una y hasta las cinco de esa tarde en degustación ese recurso marítimo que es capturado en aguas de la ría arousana por más de 60 pequeñas embarcaciones y se ha convertido, según detalló el gerente de la lonja de Ribeira, Fernando Carreira, en una de las diez primeras especies en la rula de la capital barbanzana, se completará con una oferta cultural. En esa programación sobresale que a partir de las nueve y media de la noche tendrá lugar el estreno del musical ‘O Camiño do amor’, que recala en la ciudad por gentileza de Turismo de Galicia, y que posteriormente recorrerá otras 14 localidades de la comunidad.

Se trata de una opera rock, según al definió su creador y director musical, Carlos Alleres, quien agregó que contará con la narración del artista local Tonhito de Poi, que también es su guionista, y quien desveló que, a través de su relato de una relación amorosa "cun final espectacular", irá dando paso a un espectáculo que hará un recorrido por los grandes clásicos de la historia del rock mundial, con la participación del grupo Claxxon -uno de sus músicos, Diego Grande, es su director musical-, con las colaboraciones del saxofonista Miguel Ponce y la voz de Rosa Do Mar, así como la participación del ribeirense Nando Llon. En la sesión vermú actuará Chiña, mientras que La Gramola amenizará el tardeo.

Los cinco locales hosteleros ubicados en la Rúa do Sal ofrecerán a los asistentes la degustación de tapas de esa especie objeto de exaltación, ya sea en croquetas, empanadillas o con arroz en su tinta. Para ello, además de la colaboración municipal, se implicaron la Lonxa de Ribeira y la Cofradía de Pescadores ‘San Pedro’, cuyo patrón mayor, José Antonio Pérez, agradeció que se contara con ellos para promocionar el chopo a la vez que se desarrolla un evento cultural. Ambas entidades del sector pesquero decidieron colaborar con la aportación de 140 kilos de chopos -el año pasado entregaron 100 kilos- para esas elaboraciones que los negocios ofrecerán a los asistentes, y lo recaudado con su venta tendrá fines benéficos, pues se destinará a la Asociación ELA Galicia y al Club de Remo Náutico de Riveira.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacó que este evento con el que se pretende poner en valor el chopo se desarrollará gracias a cinco locales hosteleros que unieron sus fuerzas "e poñen o seu tempo para montar unha festa destas características", en una jornada en la que se van a juntar gastronomía, turismo, paisaje, cultura y música en la Rúa do Sal, pero agregó que también el resto de la capital barbanzana,"e na que o Concello de Ribeira non podía faltar". Agregó que esta actividad servirá para "abrir boca" de cara a "un verán movido que virá cheo de música e de cultura e que agardamos ue de moita xente en Ribeira, e imos empezar a época das festas gastronómicas, como a do percebe, da navalla, do polbo e Gastromar, entre outras, e este 'Chopo Saleiro' veu para quedarse", concluyó.