El festival nacional 'Tahume entre folclores' traerá este sábado a Ribeira el baile y la música tradicional de Murcia

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, acompañada de la presidenta de Tahúme, Manuela Ayaso, y de las vocales Vanesa Lago, María José Núñez y Luisa Pinazas, presentó el cartel del festival folclorico

El Festival Nacional ‘Tahume entre folclores’ regresará este sábado, víspera del Día das Letras Galegas, al auditorio municipal de Ribeira, a partir de las siete de la tarde, con acceso libre hasta completar el aforo del patio de butacas, y lo hará en su novena edición con un espectáculo de exhibición del folclore e identidad tradicional gallega, que convergirán con esas características llegadas desde Murcia, con más de un centenar de artistas sobre las tablas del escenario.

Este evento, que se incluye dentro de la programación del Maio Cultural de Ribeira, contará con la participación del Grupo de Coros y Danzas ‘Hermita Nueva’, perteneciente a la Peña Huertana ‘El Cuartillo,’ de la localidad murciana de Sangonera la Verde, además de la asociación cultural ‘Traspés’ de ‘Vigo’ y la representación de los anfitriones, el grupo de baile y música tradicional ‘Tahume’, y se hará una mención de honor a las pandereteiras de Anxeriz, de Tordoia.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, acompañada de la presidenta de Tahúme, Manuela Ayaso, y de las vocales Vanesa Lago, María José Núñez y Luisa Pinazas, expresó su agradecimiento al grupo folclórico promotor de este evento “polo seu traballo a prol da nosa música e do noso baile, erixíndose como unha entidade con gran dinamismo dentro do noso tecido asociativo cultural. É un orgullo ver a vitalidade da que goza Ribeira nesta materia".