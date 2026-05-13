Boroa y David Cuence participarán el 23 de mayo en Ribeira en un concierto a beneficio del programa ‘Vacacións en Paz’

Suso Bello, David Cuence, Covadonga Rodríguez, Vicente Mariño, Elena Lema y María José Gude asistieron a la presentación del concierto benéfico Chechu Río

El auditorio de Ribeira albergará el 23 de mayo (20.00) el concierto solidario ‘Tinta de Fol’, organizado por Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), con colaboración municipal, y que pondrá el broche al proyecto educativo ‘Abrigo e acubillo’, desarrollado en los colegios de Artes y de Olveira, y a través del que dicha entidad trató de sensibilizar sobre la situación que se vive en los campamentos de refugiados.

El precio de la entrada es de 3 euros y se destinará íntegramente al programa ‘Vacacións en Paz’, que este verano traerá a la capital barbanzana a siete menores, que serán acogidos por varias familias, que en la presentación del concierto estuvieron representadas por María José Gude y Elena Lema.

El concierto contará con la actuación de Boroa, con Suso Bello, Alberto Millán y Sabela Olivares, a la gaita, percusión, guitarra y voz, y el artista plástico David Cuence, que interpretará sus piezas musicales con pintura figurativa y motivos de la cultura saharaui en láminas a tinta china, que se sortearán en el concierto, así como dos colchas solidarias elaboradas con retales de telas por alumnado de los centros educativos ribeirenses participantes en el citado proyecto educativo, entre los poseedores de las rifas que están a la venta.

El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, indicó que se trata de una propuesta que "une cultura y solidaridad", que cualquier gesto que se tenga con el pueblo saharaui se puede convertir en un mensaje de esperanza y comprometió el apoyo al programa de acogida de niños procedentes de los campamentos de refugiados de Tindouf, colaborando económicamente con el abono de los billetes avión para el traslado de los chiquillos del programa 'Vacacións en Paz' que recalen en Ribeira con familias de acogida.

Por su parte, la delegada de Sogaps en O Barbanza, Covadonga Rodríguez, explicó que el referido proyecto 'Abrigo e acubillo' incluyó unas charlas de sensibilización sobre los niños saharauis y su pueblo entre el alumnado, que posteriormente confeccionó las referidas colchas solidarias.