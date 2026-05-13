Adjudicadas de manera provisional las obras del carril bici de Coroso hasta Palmeira por 492.423 euros

Imagen generada sobre el trazado del proyectoado carril bici a su paso por la recta de Palmeira

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, firmó un decreto por el que se acuerda la adjudicación provisional a la empresa Vilariño ESP SLU, por importe de 492.422,86 euros -supone una rebaja de 100.424,59 euros (-16,94%), siendo la mayor de todas la empresa licitadoras, respecto al precio por el que salió a licitación de 592.847,45 euros-, el contrato de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción de un carril bici que discurrirá paralelo a la carretera AC-305, para la conexión del casco urbano de Ribeira, desde la zona de Coroso, hasta la intersección con la calle de acceso al cementerio parroquial de Palmeira. A la licitadora propuesta para la adjudicación de dicho contrato se le ha otorgado un plazo de siete días, a contar desde el envío de la correspondiente notificación, para que aporte la documentación a la que hacen referencia las cláusulas 7 y 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ello fue el resultado de que la ingeniera municipal emitió un informe conforme esa oferta y la de otra licitadora, que inicialmente fueron consideradas “anormalmente bajas” -la otra era ligeramente superior a la propuesta para su adjudicación al elevarse a 496.391,17 euros, lo que supuso una reducción de 96.456,28 euros (-16,27%)-, expusieron los motivos “especialmente ventajosos” que les llevaron a plantear sus propuestas, relacionando los precios de los proveedores, de las unidades de obra, indicando también los medios propios, la maquinaria y los medios auxiliares de que disponen para ejecutar la obra, y el volumen de obra ya contratada.

Por el contrario, las otras cuatro licitadoras que, inicialmente, se encontraban en idéntica situación de propuestas económicas "anormalmente bajas", y que oscilaban entre 499.294,83 euros (-93.552,62 euros, es decir, una rebaja del 15,78%) y 517.140 euros (-75.706, es decir, del 12,77%), fueron finalmente excluidas al considerarse que no presentaron documentación suficiente que justifique sus ofertas. En las bases de esta convocatoria se señala que la adjudicación se realizará en favor de la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, el precio más bajo, y que finalmente fue la más reducida tras justificar su propuesta con una considerable reducción respecto al presupuesto inicial por el que esta actuación salió a licitación.

El proyecto

En lo que a la obra a realizar se refiere, el carril bici proyectado tendrá una longitud de casi 2,88 kilómetros, y discurrirá de forma paralela a la carretera comarcal AC-305, con un primer tramo por el margen derecho en dirección salida de la ciudad hacia Palmeira hasta poco después de la glorieta del lugar de As Saíñas, donde cambiará al margen izquierdo para continuar por ese mismo sitio y sin que se realice modificación alguna más hasta que remate su trazado.

El proyecto recoge que el carril bici se separará de la calzada con bolardos en algunas zonas donde irá sobre el aglomerado actual, a la misma cota que el de circulación de vehículos, con un ancho de 2,50 a 2,80 metros, e irá elevado en otras zonas con un bordillo de hormigón y un ancho de 2,20 a 2,40 metros. Su pavimento será de hormigón coloreado en rojo, en ambos casos y para dos sentidos de circulación. La obra incluye la señalización horizontal y vertical y ocho aparcabicis de acero inoxidable, dentro de los elementos del mobiliario a instalar.

Mantener el tráfico

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento el tráfico por la carretera de titularidad autonómica AC-305, disponiendo los elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad viaria de los tramos en obras, y debe disponer medidas adecuadas para la protección del tráfico peatonal. Asimismo, deberá poner a cota los registros existentes en la calzada, tras la extensión de la mezcla bituminosa.

La memoria justificativa del contrato establece que la actuación principal consiste en la creación de un nuevo eje ciclista que servirá para conectar dos núcleos de población del municipio, la parroquia de Palmeira con el propio centro urbano de Ribeira. Y precisa que quedan afectados, directa o indirectamente, miles de personas que transcurren entre ambas localizaciones diariamente y que realizan ese trayecto, mayoritariamente, en vehículo motorizado privado.

Bajo el objetivo de incentivar el traspase de un modo de transporte a otro más sostenible, eficiente y próximo, en la documentación que acompaña al procedimiento de licitación de esta actuación se señala que la futura vía ciclista quedará completamente segregada del tráfico rodado, para así mejorar la comodidad del trayecto e incentivar su uso "gracias a una mejor sensación de seguridad, sin la necesidad de compartir espacio con vehículos que circulen a gran velocidad, especialmente en el tramo interurbano en el que se radica la propuesta", subraya.

Conexión

El nuevo carril buscará facilitar una movilidad cotidiana más sostenible, ya que la unión del carril bici existente con el núcleo de Palmeira conecta diferentes nodos de atracción de desplazamientos, como, por ejemplo, los centros educativos de Secundaria y de Formación Profesional, la Escola Oficial Náutico-Pesqueira, el Centro de Deportes de Raqueta ‘Santa Uxía’, la playa de Coroso y el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas, en Palmeira. Además, se estima que la ejecución de esta conexión ciclista facilite gran parte de los desplazamientos que, especialmente en época estival, se hacen de Palmeira a la playa, nodo de atracción turística del municipio, siendo una forma de incentivar el cicloturismo en ese entorno. También se cumple con el Pacto Verde Europeo con la misión de reducir emisiones.

La nueva infraestructura proyectada partirá del carril bici ya existente en el paseo marítimo de la playa de Coroso, y discurrirá paralelamente a la carretera AC-305 en dirección a Palmeira, y finalizará en la intersección entre dicha carretera y la calle del cementerio municipal, donde hace meses se inició, aunque en al actualidad se encuentra paralizado, un proyecto diseñado por la Fundación RÍA para la transformación global del carácter de la vía AC-305. En este nuevo vial, se limitará la velocidad máxima en la parte del tramo urbano a 30 kilómetros por hora, disminuyendo la anchura de los carriles y ampliando la superficie dedicada al tránsito de los peatones, introduciendo además una franja verde en toda su longitud.