Un incendio afectó a una vivienda unifamiliar en el lugar de Lixó, en la parroquia ribeirense de Palmeira

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y una patrulla de la Policía Local de la capital barbanzana integraron el operativo desplegado tras el aviso de incendio Chechu Río

Veinticuatro horas después de que se registrase un incendio, posiblemente con origen eléctrico, en una cocina de una vivienda del lugar de Insuela, en Palmeira, fue otro lugar de la misma parroquia ribeirense donde se declaró otra incidencia de esas características. En esta ocasión ocurrió la pasada noche en una casa situada en el lugar de Lixó, y fue una de las personas que la habita la que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para alertar a las 22.25 horas de que se había producido un incendio en la cocina de su vivienda.

Al parecer, las llamas se originaron debido a una comida olvidada al fuego y alcanzaron la campana extractora, llegando a extenderse por los muebles e instalaciones de su entorno. Fueron los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega los que movilizaron a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como a la Policía Local.

Al llegar al lugar, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás pudieron comprobar que se trataba de una vivienda unifamiliar de tipología residencial de planta baja y primera y fue en la zona de la cocina ubicada en la parte inferior del inmueble, y verificó que no había víctimas ni personas atrapadas o en situación de peligro.

Sofocado con agua

Además, durante la inspección en su interior y mediante la utilización de la cámara térmica, se pudo comprobar que no había incendio activo en la cocina -sus inquilinos lograron sofocarlo con agua-, ni puntos calientes compatibles con una combustión en desarrollo. No obstante, los Bomberos ribeirenses si percibieron una importante acumulación de humo dentro de la vivienda, tanto en la planta baja como en la superior, lo que reducía de una manera considerable la visibilidad y generando una atmósfera irrespirable.

En ese instante, se procedió a la desmovilización preventiva de la dotación del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que ya se encontraba desplazándose hacia el lugar del suceso, por considerar que sus servicios ya no eran necesarios. A la vez, se incorporó al operativo una patrulla de la Policía Local de Ribeira, que permaneció en el exterior para realizar labores de apoyo y de seguridad.

A continuación, los Bomberos iniciaron las labores de ventilación integral de la vivienda haciendo uso de un turboventilador en combinación con la apertura controlada de puertas y ventanas, efectuando de manera progresiva la evacuación de los humos por estancias, favoreciendo la renovación de del aire interior, la eliminación de los gases acumulados y la recuperación de la visibilidad y de las condiciones mínimas de habitabilidad dentro del inmueble.

Comprobación térmica

Tras concluir las tareas de ventilación y eliminación del humo de la casa, los Bomberos llevaron a cabo una nueva comprobación térmica en la zona de la cocina, d¡sobre todo en los puntos donde la carga térmica fuera más elevada, como la campana extractora, muebles próximos e instalaciones anexas con la finalidad de descartar por completo la existencia de focos ocultos o posibles reigniciones.

Por último, los efectivos policiales informaron verbalmente de que la vivienda afectada por el incendio es conocida por estar relacionada con actividades habituales de venta de sustancias estupefacientes, razón por la que no resultó posible obtener datos fiables sobre la titularidad del inmueble. La intervención se dio por rematada a las once de la noche.