Ribeira saca a contratación por 36.661 euros la instalación y limpieza de 16 aseos químicos portátiles para sus playas

La playa de Coroso no tendrá aseos portátiles al contar con instalaciones fijas durante todo el año Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense sacó a contratación por un presupuesto inicial de 36.661 euros el servicio de suministro por sistema de arrendamiento, así como el mantenimiento, limpieza y reposición del papel, jabón y gel hidroalcohólico de los aseos químicos portátiles a instalar en este próxima temporada de verano en las playas de Ribeira. . Los interesados en este contrato tienen de plazo hasta antes de la medianoche del día 21 de este mes para poder presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex).

Según consta en las condiciones generales del pliego de prescripciones técnicas para dicha contratación, la dotación total de aseos químicos portátiles a colocar en los arenales ribeirenses se verá reducida nuevamente en comparación con la cifra de 24 que había hace un lustro, a un total de 16, de los que 12 deberán ser de tipo estándar los cuatro restantes adaptados para personas con movilidad reducida.

Otro cambio sustancial es que la duración del alquiler será de dos meses y medio, debiendo estar operativos del 16 de junio al 31 de agosto, ambas fechas inclusive, aunque la fecha de inicio es de referencia y estará supeditada a las instrucciones que se den al contratista por parte de la Administración local. Además, se precisa que el mantenimiento, limpieza y reposición de papel higiénico, jabón y gel hidroalcohólico de los 16 aseos se deberá realizar un total de 44 días, concretamente los lunes, miércoles, viernes y domingos de cada semana.

Ubicaciones

En cuanto a la ubicación de los aseos químicos portátiles, en los arenales situados en el parque natural de Corrubedo se deberán instalar dos de tipo estándar en las inmediaciones del aparcamiento de la playa de O Vilar y otro similar junto al parking de la duna móvil, así como uno adaptado para personas con movilidad reducida que se emplazará cerca del referido aparcamiento de la playa de O Vilar.

Además, en los arenales de O Touro y Area Secada deberá haber un aseo estándar en cada una de ellas, al igual que en Os Mosqueiros-Fonteseca, Castiñeiras y Río Azor, mientras que en A Ameixida habrá uno adaptado, en la de Castro-Catía habrá dos estándar en la parte del Castro (Castiñeiras) y otro en las proximidades del río Rabuda (Aguiño) y uno adaptado en la zona del Castro, mientras que en la de A Corna habrá uno de cada en las cercanías del parque público.

De todos modos, en el pliego de condiciones de este procedimiento se establece que la ubicación definitiva de los aseos será la que acuerden la Concellería de Medio Ambiente y el adjudicatario en el momento de la instalación, teniendo en cuenta la mejor accesibilidad tanto para los usuarios como para los equipos de limpieza de esos equipamientos.