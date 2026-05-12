La quinta y última andaina solidaria ‘Ribeira marcha contra o cancro’ homenajeará el sábado a la Asociación de Veciños de Carreira

Loli Ramos, Álex Vidal, Vicente Mariño, María José Carreira y Susi Paz asistieron a la presentación oficial de la V Andaina Solidaria 'Ribeira en marcha contra o cancro' Chechu Río

La V Andaina Solidaria ‘Ribeira marcha contra o cancro’, organizada por la junta local en la capital barbanzana de la Asociación Española Contra el Cáncer y que tendrá lugar este sábado, 16 de mayo, será una edición muy especial por varios motivos. Por un lado, será la última que dicha entidad programará para la ciudad, pues debido a la “saturación” que sus responsables consideran que existe de este tipo de actividades, ellas han decidido mantener únicamente la que se celebra a principios de septiembre en Aguiño “polo seu itinerario excepcional”.

En segundo lugar, porque se le rendirá un homenaje especial a la Asociación de Veciños de Carreira, a la que se considera como “unha entidade referencial” en ese ámbito, y de la que destaca su “implicación e apoio moi grande” que presta con este y otros eventos de similares características y con salidas al exterior que programa la propia AECC de Ribeira y otros colectivos.

Y, en tercer lugar, porque será la última que se desarrolle con María José Carreira en la presidencia, pues anunció que el próximo 28 de junio, coincidiendo con la travesía a nado de Rúa, dejará el cargo y se tomará “un descanso persoal que necesito despois de 28 anos de loita contra o cancro”, de los que 12 estuvo como secretaria y otros tantos en su última etapa como presidenta de la junta local de Ribeira de la ACECC.

Relevo

A María José Carreira la relevará en esa máxima responsabilidad la actual secretaria, Susi Paz, que estará arropada por varias de las actuales directivas “que van seguir facendo un traballo maravilloso”, dijo Carreira, para seguidamente concluir afirmando que “voume contenta e satisfeita da labor feita” y que está convencida de que deja la entidad en muy buenas manos.

María José Carreira, que quiso agraceder el “respaldo fabuloso da xente”, estuvo acompañada de la propia Susi Paz, y de la vocal Loli Ramos, así como de los concejales de Sanidade y de Deportes, Vicente Mariño y Álex Vidal, en el acto en el que desgranó los detalles de la V Andaina Solidaria ‘Ribeira marcha contra o cancro’, indicando que ya hay más de un centenar de personas inscritas -hay un número importante de personas que adquieren el dorsal solidario-, a pesar de que la adversa meteorología les impidió llevar a cabo iniciativas para fomentar la participación en dicha actividad.

Pese a ello, anunció que este mismo sábado, desde las doce del mediodía van a estar en la Praza do Concello -lugar de salida de la caminata a las seis de la tarde- para recoger nuevas inscripciones, confiando en que puedan superar las 300, una cifra que queda algo lejos de las 700 de la primera edición. A las 12.00 horas se contará en ese mismo lugar con una exhibición de kempo a cargo de José Cardalda y sus alumnos, mientras que a las cinco habrá una actuación del grupo de zumba del colectivo artístico Mimarte.

Recorrido adaptado

Una hora después saldrá la andaina solidaria, con una ruta completamente adaptada a todos los públicos, en dirección hacia Coroso, en cuyo aparcamiento harán una parada para llevar a cabo un par de lecturas, para luego continuar hacia Insuela, y regresar el camino de vuelta al punto de partida, para completar los cinco kilómetros.

A partir de ese momento se llevará a cabo un sorteo de diferentes obsequios entre los participantes con sus números de inscripción, y se realizará el referido homenaje a la Asociación de Veciños de Carreira. También se indicó que durante toda la jornada habrá a la venta diferentes artículos de merchandising, como chubasqueros, paraguas y sudaderas, entre otros, y cuya recaudación se sumará a la de las inscripciones para destinarla a la investigación y dar apoyo, cuidados y esperanza a los pacientes y de sus familias.

Además de inscribirse el propio día de la caminata, los interesados también podrán hacerlo la sede de la junta local de Ribeira de la AECC situada en el número 1 de la Rúa Estatuto, en la jornada de mañana, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30, y este viernes en horario matinal, así como en el enlace de la web de la entidad convocante -también hay en los carteles o en las mesas informativas que con cierta periodicidad instala en la calle, pagando 5 euros en el caso de los adultos y 3 euros los menores de 12 años.