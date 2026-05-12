El Ayuntamiento retoma hasta el 7 de junio la campaña de bonos ‘AmaRibeira’, dotada con un saldo total de 100.000 euros

La alcaldesa muestra la aplicación disponible para la adhesión de los comercios acompañada del presidente de la AER, Francisco Martínez, y de la concejal de Promoción Económica, Carmen Pérez, Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira ha decidido retomar, después de que no se haya desarrollado en la primera parte del actual mandato, la campaña de bonos comerciales 'AmarRibeira’, dotada con un saldo de 100.000 euros, y que se calcula que podrán llegar para unos 3.500 beneficiarios, dentro del plan municipal para fortalecer y poner en valor el comercio de proximidad, del que la alcaldesa, María Sampedro, manifestó que los ribeirenses deben presumir "porque é de calidade e variedade e ao que veñen moita xente de fora a mercar".

La primera edila agrego que espera que esta iniciativa "sexa un revulsivo para un dos meses máis baixos en vendas, e que sexa satisfactorio para todos os ribeirenses, pois facémolo pensando en todos eles". Agregó que el dinero que se destina a esta acción y se pone a disposición de los vecinos, "invístese non sólo neles, senón tamén en que os comercios podan contar cun retorno económico nestas datas previas ás rebaixas de verán".

Los negocios locales ya se pueden adherir a la iniciativa, que se prolongará hasta el 7 de junio, mientras que la ciudadanía podrá empezar a descargar los bonos en formato digital, a través de un código QR desde la página web www.amaribeira.gal -donde también figurará la relación de comercios en los que se pueden canjear- a partir de las 9.00 horas de este jueves, 14 de mayo, pudiendo disfrutar de un descuento máximo de 30 euros, pudiendo ver reducido el precio de sus compras en 10 euros por cada tramo de 30 de compra.

Cuestión de velocidad

"Vai ser cuestión de velocidade, pois cando se remate o saldo dispoñible non haberá máis, e se unha vez rematado o periodo da campaña alguén o ten sen gastar quedará sen él", dijo Sampedro Fernández, quien agregó que "este é o xeito de motivas á xente a gastalo e evitar que a xente descargue o bono e, finalmente, termine por non utilizalo. Creo que hai que ser máis prácticos e o comercio tamén nos demandaba que o fixésemos así".

Para hacer frente a la brecha digital, teniendo en cuenta que hay personas que no se manejan con las nuevas tecnologías ni los dispositivos móviles, especialmente personas mayores, es por lo que, de manera opcional, se habilitará la posibilidad de facilitar la descarga de bonos y obtenerlos en formato papel en la oficina de turismo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios, Francisco Martínez, que acompañó a la mandataria local y a la concejala de Comercio, Carmen Pérez, anunció que en la oficina de la sede de la patronal local también se ayudará a descargar los bonos. Además, tras agradecer a la alcaldesa que "dera este paso tan importante cuns bonos tan demandados e que estaban comprometidos cos comercios desde o ano pasado". Por último, informó que la entidad que dirige entregará 3.500 tickets de parking para que la gente tenga donde aparcar y, de ese modo, favorecer las compras en ese periodo y dinamizar el comercio de proximidad.