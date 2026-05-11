Un incendio afecta a la cocina de una vivienda situada en el lugar de Insuela, en la parroquia de Palmeira

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, en una imagen de archivo, fue movilizada hasta el lugar del incendio en el lugar de Insuela Chechu Río

Una vivienda situada en el lugar de Insuela, en la parroquia ribeirense de Palmeira, se vio afectada por un incendio urbano registrado en torno a las diez y veinte de la noche de este domingo. Al parecer, fue un vecino el que se percató de lo que estaba sucediendo y a las 22.22 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, precisando que el fuego se había declarado en una cocina.

Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como a los efectivos de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a las Policías Local y Nacional. Al parecer, los inquilinos intentaron apagar las llamas con agua de una manguera, y cuando llegaron los medios movilizados se encontraron al propietario y a su madre fuera del inmueble.

Los servicios de emergencias se encontraron con que una densa humareda se extendió por toda la vivienda y que en la cocina, pese a que ya no había fuego, seguían ardiendo los muebles debido a las altas temperaturas que mantenían vivas las brasas, que los profesionales de extinción se encargaron de sofocar por completo, sin que quedaran rescoldos que pudieran hacer que se reavivase el incendio.

Seguidamente, esos mismos medios procedieron a la ventilación mecánica de la casa para eliminar todo el humo acumulado, dándose por rematada la intervención pasadas las once y media de la noche. Se desconocen las causas del incendio, pero ha trascendido que no había nada olvidado al fuego de la cocina y que, en un primer momento, ardió la campana extractora, por lo que no se descarta que tivo un posible origen eléctrico.