La Diputación de A Coruña destina 22.780 euros a la mejora de medios e instalaciones de las cofradías de Carrera-Aguiño y de Ribeira

La institución provincial ratifica su apoyo a los pósitos para contribuir a su mejor funcionamiento

La Diputación de A Coruña hizo públicas hoy la concesión de ayudas destinadas a investimentos a dos cofradías de pescadores del municipio de Ribeira por un importe total de 22.780 euros, que se enmarcan en la línea de la institución provincial de apoyo a las entidades de los sectores pesquero y marisquero para mejorar sus medios materiales, su capacidad operativa y las condiciones de las instalaciones en las que desarrollan su actividad.

Así, la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño recibirá, por un lado, una aportación de 17.360 euros para dos actuaciones complementarias, como son la adquisición de un remolque isotérmico para el transporte de productos pesqueros en fresco desde el punto de descarga hasta la lonja, para que se mantengan en condiciones adecuadas de conservación, higiene y seguridad alimentaria, garantizando también la trazabilidad y la calidad de la mercancía en la fase previa a la primera venta, beneficiando a 213 personas vinculadas a la descarga, manipulación y comercialización de los productos extraídos del mar.

Por otro lado, en dicho pósito se acometerá la mejora integral de las instalaciones de la entidad, con la renovación de mobiliario, mejora de los distintos espacios internos e incorporación de equipamiento actualizado para facilitar el trabajo administrativo, reuniones y actividades formativas. Además, se prevé la instalación de un sistema de climatización eficiente para mejorar el confort de las dependencias.

Tejado, desván y fachada

Por su parte, la Cofradía de Pescadores ‘San Pedro’ de Ribeira contará con una ayuda de 5.420 euros para llevar a cabo la reparación del tejado, el acondicionamiento del desván y la mejora de la fachada del edificio, dan do continuidad a los trabajos de conservación y mejora de la sede de dicho pósito con la finalidad de corregir deficiencias, evitar filtraciones y garantizar un mejor estado de las instalaciones.

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacó que estas ayudas “teñen unha utilidade directa para o día a día das confrarías” e incidió en que “as confrarías son pezas fundamentais na economía do mar, na organización da actividade pesqueira e marisqueira e na vida social dos portos”, polo que “a Deputación seguirá apoiando investimentos que reforcen a súa capacidade de traballo e contribúan a modernizar o sector”.

Además, subraya que, con estas subvenciones, la institución provincial refuerza su apoyo al tejido pesquero y marisquero de Ribeira, “un dos principais motores económicos da comarca do Barbanza, e contribúe á mellora de equipamentos e instalacións que teñen un impacto directo na actividade diaria das entidades e das persoas profesionais do mar”, subrayó Capelán.