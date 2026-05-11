El PSOE se suma a la denuncia de la patronal local y advierte que la sentencia por la gasolinera de Xarás puede condicionar el polígono industrial

Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

El PSOE ha decidido sumarse a la reclamación realizada desde la Asociación de Empresarios de Ribeira para que la Xunta cumpla con la palabra que le dio de agilizar y dar continuidad el proyecto del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, y que la alcaldesa no ceje en su empeño para que esa actuación no se apalice. Además, afirma compartir su preocupación por “a falta de impulso del PP, tanto desde la Xunta de Galicia como desde el Ayuntamiento, para sacar adelante el proyecto de ese parque empresarial, que considera imprescindible para el futuro económico de Ribeira.

Su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, considera que la patronal local está poniendo sobre la mesa la “realidade evidente” de que la capital barbanzana acumula décadas esperando por una “solución real” para disponer de suelo industrial en condiciones, mientras empresas, autónomos y nuevos proyectos siguen sin contar con un espacio apropiado para crecer, implantarse o consolidar su actividade. “Ribeira necesita chan industrial e non pode seguir paralizada. Os que supostamente viñan acabar coa parálise non están facendo nada. Todo segue igual ou peor que antes de outubro, por falta de vontade política ou por incompetencia. O PP goberna en Ribeira e na Xunta, polo tanto xa non ten a quen botarlle a culpa”, subrayó el edil socialista en la corporación municipal.

Responsabilidades

Paralelamente, Suárez-Puerta advierte que el futuro industrial de Ribeira pode verse “hipotecado” por la posible sanción derivada de la sentencia que anuló la licencia de la gasolineira de bajo coste de Xarás, “especialmente se a Xunta, que ten competencias en materia de industria, non asume as súas responsabilidades e obriga o Concello a facer fronte a unha carga económica que podería comprometer proxectos estratéxicos para Ribeira”. “Defendemos que o polígono debe avanzar. Hoxe a nosa prioridade é clara: Ribeira precisa chan industrial e sen él non hai capacidade para atraer investimento, nin para que medren as nosas empresas, nin para xerar novas oportunidades de emprego”. El portavoz socialista agrega que “o que non pode pasar é que unha mala decisión do PP acabe condicionando o futuro económico de todos”.

Igualmente, los socialistas ribeirenses insisten en que lo que está diciendo en presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, “é algo evidente”, pues la localidad no puede seguir sin polígono industrial. “Nós compartimos plenamente esa reclamación. O Concello e a Xunta teñen que deixar de falar en abstracto e poñer enriba da mesa prazos, solucións e cumprir cos seus supostos compromisos”, sostiene el PSOE ribeirense. Por ello, le reclama a la Xunta de Galicia y al gobierno local de Ribeira que impulsen de manera inmediata los trámites necesarios para hacer posible el polígono industrial de Ribeira.

Reacción

La respuesta a la patronal y al PSOE de la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, no se ha hecho esperar y dijo que “este goberno non está parado, senón traballando en acar adiante proxectos que son estratéxicos, que non se fan da noite para a mañá”. Agregó que considera que han demostrado desde que llegaron en octubre al ejecutivo local que fueron capaces de comprar los terrenos que faltaban, de tener reuniones políticas y técnicas con la Xunta de Galicia y de Xestur “para poñer os cimentos do que vai ser ese polígono industrial”, pues señaló que están trabajando en la actualización del proyecto, tanto en precios como es cuestiones técnicas, como es el caso de un estudio geotécnico, pues lo que había tiene una antigüedad de tres años, y que se están estudiando y contratando para poder sacar cuanto antes la licitación del proyecto de urbanización.

“Ogallá puideran saír as cousas moito antes e os trámites técnicos e ambientais para un proxecto de semellante envergadura en dous días, pero non é así”. La primera edila reiteró que tienen el compromiso de la Xunta de Galicia, tal y como se lo trasladó su presidente, Alfonso Rueda, “para que este polígono industrial vaia ser unha realidade” y reiteró a los empresarios que llevan años esperando peara contar son metros cuadrados disponibles de suelo industrial que “estamos traballando neso e que o noso compromiso sempre foi traballar para mellorar e poñer en valor as nosas empresas e creza Ribeira, así coma o emprego, e esa é a liña na que estamos traballando e que estén seguros de que o vamos a facer tódolos días”.