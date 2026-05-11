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Ribeira 

Ana Peleteiro protagoniza la portada de Women’s Health y reafirma su intención de volver a la alta competición

La de Ribeira continúa sumando éxitos tanto en lo personal con la espera de su segundo hijo, como en lo profesional 

Redacción
11/05/2026 22:40
Portada de la revista Women’s Health con Ana Peleteiro
Portada de la revista Women’s Health con Ana Peleteiro
Women’s Health España
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Ana Peleteiro protagoniza una vez más la portada de Women’s Health y lo hace confirmando su intención de volver a la alta competición cuando de a luz a su segundo hijo. 

La de Ribeira ya fue imagen de esta popular revista de salud para las mujeres hace unos tres años, cuando estaba embarazada de su hija Lua. Ahora lo hace de nuevo para demostrar que sigue con un objetivo claro: el sueño de ser campeona olímpica. Y es que la atleta de triple salto parece que encontrar la motivación es complicado si no tiene un objetivo claro como el de ser campeona. 

Echa a andar en Ribeira la cafetería de especialidad de Ana Peleteiro y Benjamin Campaoré: Area Café

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Además, en medio de toda esta faceta deportiva, Peleteiro ha demostrado también destreza para los negocios ya que este verano su cafetería en pleno centro de Ribeira, Area Café, cumplirá un año desde su apertura. 

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