Ana Peleteiro protagoniza la portada de Women’s Health y reafirma su intención de volver a la alta competición

Portada de la revista Women’s Health con Ana Peleteiro Women’s Health España

Ana Peleteiro protagoniza una vez más la portada de Women’s Health y lo hace confirmando su intención de volver a la alta competición cuando de a luz a su segundo hijo.

La de Ribeira ya fue imagen de esta popular revista de salud para las mujeres hace unos tres años, cuando estaba embarazada de su hija Lua. Ahora lo hace de nuevo para demostrar que sigue con un objetivo claro: el sueño de ser campeona olímpica. Y es que la atleta de triple salto parece que encontrar la motivación es complicado si no tiene un objetivo claro como el de ser campeona.

Echa a andar en Ribeira la cafetería de especialidad de Ana Peleteiro y Benjamin Campaoré: Area Café Más información

Además, en medio de toda esta faceta deportiva, Peleteiro ha demostrado también destreza para los negocios ya que este verano su cafetería en pleno centro de Ribeira, Area Café, cumplirá un año desde su apertura.