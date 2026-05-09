Responsables del área sanitaria trasladan a la Plataforma pola Sanidade Pública acciones del plan de choque para bajar las listas de espera

Decenas de personas se concentraron ayer ante la puerta del hospital como muestra de apoyo a la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza en su reunión con representantes sanitarios Chechu Río

Dos horas y media de reunión de varios representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza con el gerente del Área Sanitaria, Ángel Facio, y con el director del distrito sanitario y del hospital comarcal, Hugo Pérez, permitió que ambas coincidiesen en la consideración de la existencia de ciertas problemáticas en varias especialidades. Así se lo trasladaron los primeros a las decenas de personas que en apoyo de ellos se concentraron desde algo antes de las cuatro y media de la tarde de ayer ante la puerta principal del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.

A la espera de un comunicado en profundidad sobre lo abordado en ese denso encuentro, de lo que les ofrecieron durante bastantes minutos un avance a quienes les esperaba n delante del Hospital do Barbanza,ha trascendido que los dos responsables del área y distrito sanitarios les transmitieron el anuncio de medidas o acciones de un plan de choque para tratar de para reducir las listas de espera. En cuanto a un problema que se calificó de "novo" y que está relacionad como el área de Cirugía, se prevé retomar la realización de operaciones complejas que no se realizan en dichas instalaciones, sino que se estaban derivando al Clínico compostelano.

Respecto a un problema considerado como "crónico", que está vinculado con los servicios de Traumatoloxía y Rehabilitación, ha trascendido que se creará una unidad que permita derivar al paciente al área que le corresponde y de ese modo haya una mayor operatividad y derivar a cada paciente al servicio que corresponda. Asimismo, los referidos responsables sanitarios anunciaron la realización de peonadas en horario de tarde para un mayor aprovechamiento de las infraestructuras del hospital comarcal para pasar consultas con las que tratar de reducir los tiempos de demora en la atención a los pacientes, entre otras.