Emoción y satisfacción en la entrega de premios sorteados en la campaña del Día de la Madre de la Asociación de Empresarios de Ribeira

El acto de entrega de los diferentes premios sorteados con motivo de la campaña comercial de la patronal ribeirense con motivo del Día de la Madre tuvo lugar en su sede Chechu Río

La sede de la Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) acogió ayer el acto de entrega de los premios sorteado con motivo de su campaña comercial 'Agasalla a mamá', desarrollada con motivo del Día de la Madre y que se puso en marcha para dinamizar el comercio local y premiar la fidelidade de la clientela que apuesta por los negocios de proximidad, y en el que Rosana Olveira recibió el premio principal, dotado con 1.000 euros para gastar en un único día entre los 55 establecimiento participantes en la iniciativa promocional, gracias a un ticket por una compra realizada en 'Os Nenos' que registró en la web de la patronal.

La agraciada con ese principal obsequio, que reconoció que era la primera vez que le tocaba algo y que cuando le llamaron de la AER para comunicarle que era la ganadora del premio más importante reaccionó con una "sorpresa enorme" y también con "satisfacción", y que le gusta que los premios sean repartidos entre la clientela del comercio de proximidad. También dijo que ya está planificando "a xornada de compras nun día de derroche", y que el principal destinatario de los obsequios será "o meu pequerrecho", pero que también tienen algún eventos por delante, como una Primera Comunión, por lo que aprovecharán ese dinero para tal fin y para algún que otro regalo y adelantar algunas compras que tenía pensado hacer más adelante.

Otros obsequios

Los otros premios fueron a parar a manos de Yoli Paz y Pilar Ageitos, que consistieron en dos vales de compra por importe de 50 euros en supermercados Gadis, por los tickets registrados de las compras o consumiciones realizados en los establecimientos 'Genas Complementos' y 'Café Bar O Delas' -repartió hace unas semanas el principal premio de la campaña del Día del Padre, en la que fue su primera participación en este tipo de acciones comerciales-, respectivamente; de Victoria Alonso, con una cena para dos personas valorada en 100 euros en el restaurante 'Sisal', por el ticket registrado de la compra en 'Federópticos Filgueira Martínez'; y de Inés Lorenzo, que obtuvo un vale de combustible en la gasolinera Cepsa, por un ticket de una consumición en el restaurante 'El Golimbreo'.

Tras felicitar a las premiadas, el presidente de la patronal local, Francisco Martínez, agradeció el apoyo de la clientela al escoger comprar en los negocios de proximidad y el registro de más de 3.000 tickets o facturas de compra en 15 días, así como de los comercios locales -se refirió a ellos como motor económico y social do municipio- adheridos a esta "campaña agresiva e envidiable", que se elevó a un total de 55, con la que siguen apostando por dinamizar Ribeira, y también la implicación del Ayuntamiento ribeirense. También dedicó un apartado especial a la labor que realizan desde la AER para poner en valor los parkings, con el reparto de cerca de 5.000 tickets de aparcamiento entre clientes, "e xa non hai excusa de que non hai onde aparcar". Igualmente, expresó su deseo de incrementar el importe de los premios. "Animamos a seguir apostando polo comercio de proximidade, porque apoiando o noso comercio gañamos todos", subrayó Martínez Gude.

Premios repartidos

Este acto de entrega de los premios a las personas agraciadas contó con la presencia de la alcaldesa, María Sampedro, quien destacó que la totalidad de la premiadas fueron mujeres, "o que quere dicir que nos gusta mercar ben, na casa e que disfrutamos facendoo no noso comercio de proximidade" y puso en valor a todas las vecinas que "apostan polo comercio de Ribeira". También se refirió a la presencia de Carmen, de 'Os Nenos' que repartió el premio principal "e como me contou hai un momento, os seus pais repartiron un premio hai un par de décadas, o que quere dicir que non sempre os reparten os mesmos e é bo e bonito que todos os comercios teñan esa posibilidade e que estas campañas sigan incrementando a participación".

Sampedro Fernández recordó que 'Cafe Bar O Delas', que participando por primera vez en este tipo de iniciativas repartió el premio principal de la campaña del Día del Padre, acaba de entregar otro de los obsequios sorteados. "Parabéns a todo o comercio de Ribeira por facer que sexamos unha referencia non só na contorna senón na provincia do que é un comercio de calidade e de proximidade do que temos que presumir", destacó la primera edila.