Alumnos del colegio de Aguiño elaborarán un mural en memoria de Manuel Ayaso con uno de sus dibujos por iniciativa del colectivo Lorenzo Mariño

Josefa Suárez, Pilar Millet, Elvira Pisos, Rosa Millet e Unai González, de la asoiaición vecinal muestran el cartel de actividades delante del panel de Ayaso en la casa de cultura que lleva su nombre Cedida

La asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño realizará la próxima semana, si la meteorología lo permite, un nuevo mural en recuerdo y homenaje a Manuel Ayaso Dios, pintor aguiñense y ‘Fillo Predilecto de Ribeira’, del que el 15 de mayo se cumplirán tres años de su fallecimiento. Se tratará de la reproducción de uno de los dibujos que donó para la casa de cultura de dicha parroquia ribeirense y que está pendiente de escoger por parte de los niños del colegio ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño que lo van a elaborar, aunque todo apunta a que va a ser uno de temática marinera y con colorido.

La idea es que el mural pueda estar rematado el propio día 15 o, en su defecto, antes de rematar el mes, y que su pueda realizar en la fachada del local parroquial aguiñense, para lo que se cuenta con la colaboración de la UPA de Ribeira, y se enmarcará dentro del proyecto de muralismo urbano ‘Salmoira’, sumándose al creado en 2024. “Aparte da lembranza a Ayaso, o mural pretende recordar a Lucía Rivas, a súa dona, da que en xuño será o cabodano do seu pasamento, en gratitude pola relación estreita que sempre mantivo coa nosa asociación e co colexio, aos que doou parte de material -papel, lápices de cores, pinceles y otros- de Ayaso, tras o seu falecemento, además de ceder los permisos para llevar a cabo la reproducción de sus dibujos en los respectivos murales.

Además, esta entidad programó actividades para conmemorar el Día das Letras Galegas. Será el propio domingo 17, a las 16.30 horas, en el parque de A Tasca y la casa de cultura de Aguiño, con hinchables, juegos populares, animación, música, refrescos, jornada de dibujo infantil con obsequios conmemorativos de las efemérides para todos los participantes, sorteos de lotes de libros en gallego, la actuación de las cantareiras de Bailadela y As Sete Linguas y, en torno a las siete y media de la tarde será el espectáculo ‘Don Gelati’ del mago Dani García. Además, desde dicha entidad vecinal y cultural recordaron que el propio Día das Letras Galegas, a las 13.00 horas, actuará As Sete Linguas junto a Bailadela, en la Praza de Porta do Sol, en pleno casco urbano de Ribeira, para conmemorar esta jornada, y también dentro de la programación del Maio Cultural que organiza el Ayuntamiento ribeirense.