Unas jornadas saludables en Ribeira ponen el foco en cuidar al cuidador con la finalidad de que no se sienta solo y preste una atención adecuada

Una treintena de personas asistieron a l taller impartido por la enfermera Marichel Costas en el salón de actos del centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira Chechu Río

Un taller sobre cuidados al cuidador, a cargo de Marichel Costas Cepeda, enfermera de la Estrutura Organizativa e Xestión Integrada (EOXI) de A Coruña, sirvió para dar el pistoletazo de salida ayer a las IX Xornadas Saudables de Ribeira, que se programaron, tal y como se indicó en su presentación, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo de los pacientes, sus familiares y, como fue en este caso, de los cuidadores, además de ciudadanía en general, y que pone el foco en la salud mental y en las emociones para ir más allá del físico para llevar un estilo de vida saludable.

Fue una acción formativa, impulsada por el departamento de Servizos Sociais Comunitarios, con la colaboración de la Escola Galega de Saúde para Cidadáns, que contó con la asistencia de una treintena de personas y que proseguirán con otros ponentes en las tardes -de 16.30 a 20.00 horas- de todos los jueves del presente mes de mayo. Durante su exposición, Costas Cepeda subrayó la importante que tiene la salud de las personas cuidadoras, que no se sientan solas para conseguir que se pueda garantizar una correcta atención a los pacientes a los que cuida, y también por cuestión de su amor propio, para que se autocuide y no se olvide de uno mismo.

La tercera sesión se desarrollará el día 21 de mayo y consistirá en un taller de musicoterapia a cargo de Damián Cairo Touriño, profesor de música en el Conservatorio Profesional da Coruña. La jornada que cerrará este ciclo tendrá lugar el día 28 y se basará en la seguridad y los cuidados en el hogar y la dirigirá Ana Isabel Calvo Pérez, enfermera de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas).