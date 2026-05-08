Un incendio con posible origen eléctrico afecta a una céntrica cafetería de la ciudad de Ribeira

Los Bomberos de Ribeira eliminaron el riesgo y comprobaron que no hubiera rescoldos de la combustión ni electricidad residual en la caja y sus componentes Chechu Río

La cafetería ‘Ceos’, en la Rúa Santa Uxía, en pleno casco urbano de Ribeira, fue escenario de un incendio poco antes de las doce y media de esta tarde. Al parecer, el origen del fuego fue de naturaleza eléctrica, pues ardió una ficha situada por detrás de una caja de conexiones situada a la altura del suelo. La llama que se generó provocó que ardiera la tapa de la referida caja, pero fueron los empleados y la propietaria del local, así como dos clientes que se hallaban en el interior del negocio, los que empezaron a oler a quemado y, tras localizar el fuego, lo sofocaron con un extintor de polvo.

De todas maneras, contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo ocurrido, precisando que no había víctimas personales. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a los efectivos de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a las Policías Local y Nacional.

El incendio estaba apagado cuando llegaron al lugar los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar de Xarás, pero tuvieron que realizar las comprobaciones oportunas, eliminaron el riesgo y verificaron que no hubiera rescoldos de la combustión que pudieran reavivar el fuego y también que no había electricidad residual en la caja y sus componentes.

Posteriormente, al lugar llegó un electricista, que se hizo cargo de la situación. Afortunadamente, el incendio duró poco tiempo y no hubo que lamentar grandes daños y tampoco se generó una gran humareda y sólo quedaban restos de polvo del extintor. La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, acudió hasta el establecimiento para interesarse por lo ocurrido y mostrar su apoyo a la dueña y a sus empleados.