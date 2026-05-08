Ribeira fue escenario de excepción del compromiso adquirido con el relevo generacional en el sector del mar

La conselleira do Mar presidió la joranda sobre relevo generacional que se desarrolló en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira Chechu Río

La jornada técnica ‘Relevo xeracional: O futuro do mar’, llevada a cabo en la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira y promovida por los ocho GALP gallego, en colaboración con un homólogo del País Vasco, permitió arrancar un compromiso en favor de la formación para propiciar esa “necesaria remuda”. Fue la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, y por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, quien puso en valor las distintas líneas de ayuda de la Xunta de Galicia destinadas a favorecer a ese relevo generacional en el sector marítimo.

La titular de dicho departamento autonómico gallego subrayó que que este año destina 12,4 millones de euros al programa de enseñanzas pesqueras, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al 2025, y detalló que ese presupuesto permite consolidar una red autonómica de grandes centros de vanguarda formado por tres escuelas náutico-pesqueras situadas estratégicamente en Vigo, Ribeira y Ferrol, a lo que hay que sumarle el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en A Illa de Arousa. Para facilitar el acceso a la formación, Villaverde recordó que se está tramitando la nueva orden que simplifica al obtención de las titulaciones que sirven de puerta de entrada al mar.

Además, la conselleira destacó como novedad el impulso de una línea de ayudas dotada con 350.000 euros para apoyar la formación práctica dos estudantes a bordo de los buques. Explicó que esos fondos, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), se dirigen a compensar los gastos de los armadores que colaboren acogiendo a los estudiantes de los ciclos formativos náutico-pesqueros.

Ayudas para la formación

Villaverde también destacó el papel fundamental que juegan las cofradías y organizaciones de productores, para las que se destinan este año 800.000 euros en ayudas específicas de formación. Como principal ventaja refirió que esas aportaciones económicas se convocarán en régimen de concurrencia no competitiva, en el plazo abierto durante todo el año, lo que permite agilizar su tramitación y garantizar un acceso más ágil a los fondos.

En el marco de esta última orden, a responsable autonómica informó que en 2025 se desarrollaron 97 acciones de las que se beneficiaron 1.340 personas. Y detalló que en total, desde el año 2021 -año en el que se pusieron en marcha- y dentro de los períodos Femp y Fempa, estas ayudas favorecieron el desarrollo de cerca de 300 cursos que movilizaron cerca de 1,9 millones de euros. Desde esa fecha hasta la actualidad, el número de personas formadas con el apoyo de la Xunta asciende a 4.000 euros, destacando la elevada participación de mujeres, unas 1.000. En la misma línea de asegurar el futuro del sector, Marta Villaverde hizo hincapié en el respaldo al emprendimiento marítimo a través de la convocatoria de apoyos para aquellos tripulantes que deseen adquirir su primer barco pesquero.

Este relatorio, con participación de máximo responsables del sector pesquero en O Barbanza, es una de las actividades del citado proyecto que, a través de distintas acciones, busca dar a conocer iniciativas vinculadas a la FP Dual para hacer frente al envejecimiento de las tripulaciones y la falta de mano de obra cualificada y a falta de mano de obra cualificada. En paralelo, contribuye a dignificar y valorizar las profesiones del mar. "Está dirigido al alumnado de FP, futuros estudiantes del sector náutico-pesquero, así como de armadores, centros educativos, entidades formadoras e administracións públicas vinculadas a la actividad pesqueras. Para su desarrollo, la Consellería do Mar destina 145.520 euros, financiados en un 70% con el Fondo Europeo Marítimo.