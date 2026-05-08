Portos de Galicia trabaja en un proyecto para el suministro de agua salada para el tratamiento del percebe en la lonja de Aguiño

El patrón mayor José Antonio SAntamaría planteó a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y al presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, las demandas del sector del mar aguiñense Chechu Río

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño colaborarán para acometer mejoras para el sector profesional de la zona. La titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, acompañada del presidente del ente portuario, José Antonio Álvarez, lo acordó con el patrón mayor, José Antonio Santamaría, al que le comunicó que ya trabaja en el nuevo diseño de la instalación de una bomba para el suministro de agua salada para el tratamiento del percebe en la lonja.

También valoraron posibilidades para reformar la nave de redes, cuyo proyecto es susceptible de financiación con fondos GALP o del plan de equipamientos portuarios con fondos Fempa. Portos ratificó su compromiso para reparar la parte de la rampa sumergida -se ejecutará en función de los tiempos que marquen los propios profesionales en base a la actividad de la misma-, después de haber reparado la parte de tierra. Y abordaron las necesidades de atraque de la flota de la zona con la opción más viable técnicamente. "O problema que ten o mar é que é un entorno hostil e o mantemento e as instalacións están supeditados moitas veces á humidade, o salitre e factores que condicionan e penalizan a súa durabilidade", precisó la conselleira.

Aula de diversificación

Villaverde manifestó que es conocedora de que una de las actuaciones que más ilusión le hacen al patrón mayor es el proyecto de aula de diversificación que presentó para las ayudas convocadas para este año, que están pendientes de resolverse. En ese sentido, dijo que están deseando ver pronto ese aula en la que el pósito ponga en valor todo su trabajo "que fai do mar para a vila, que se move arredor desa economía que xenera o mar, e que a xente que nos visita poda coñecer, apreciar e valorar a o traballo que fan os mariñeiros da zona". Igualmente, incidió en la importancia de contar también con un espacio para dar formación y disponer de una sala de usos múltiples para sus actividades.

Por su parte, José Antonio Santamaría sostuvo que tienen bastantes deficiencias en el puerto aguiñense, "e a nosa xente está un poco cansada e cos brazos baixos, pois ven que esto non vai avante". De todos modos, sostuvo que está convencido de que , con los equipos que tiene la Consellería do Mar y los suyos propios "podemos dar os pasos adiante a todo o que temos que facer, que non é pouco e temos que loitar por eso e intentar que se faga". Especificó que se hicieron actuaciones en el edificio de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño por más de 200.000 euros, entre los que se incluye loi ya acometido en la cubierta y en las paredes interiores y exteriores. y que ahora van a afrontar la creación de un minimuseo y el citado espacio para impartir cursos. También anunció que luchará para que se arregle la cubierta de la nave de las rederas "pois a cousa está moi mal".