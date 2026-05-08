La Orquestra Sons regresará al auditorio de Ribeira el 5 de junio con un nuevo pase de su concierto ‘Grandes Iconas’ para celebrar el Día del Orgullo

Un centenar de músicos y artistas se subirán de nuevo al escenario del auditorio de Ribeira, como ya ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando se registró un lleno absoluto en su patio de butacas Chechu Río

Después del gran éxito cosechado el pasado 1 de febrero en el auditorio de Ribeira por el concierto ‘Grandes Iconas’ de la Orquestra Sons, dirigida por Xandre Millet y compuesta por 35 músicos -en su mayoría son de Ribeira, pero también de otros puntos del panorama gallego y nacional-, el Ayuntamiento ribeirense ha decidido contar para el próximo 5 de junio, a las ocho de la tarde, con ese mismo espectáculo para la programación que está diseñando para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el 28 de junio.

La Orquestra Sons volverá a estar acompañada por las voces de los 42 componentes del Coro Cores de A Coruña; el Coro Grandes Iconas -creado especialmente para esta ocasión por las sopranos Alicia González, Anna Melikhova, Katarina Melikhova y Verónica Peiteado; los tenores Felipe Sánchez, Jon Mourelos y Manuel Vázquez; los altos Lucía López, Myrna Fraguglia y Noa Guzmán, y los bajos Gabriel Río, Pablo Carreira y Pablo Nieves-, y por artistas locales, en el que interpretaron canciones de grandes referentes del colectivo LGTBIQ+.

Repertorio y artistas

El repertorio que ofrecerán será un homenaje a figuras de la música que abrieron caminos, rompieron normas y marcaron a generaciones por sus éxitos y por su compromiso con la visibilidad, orgullo y autenticidad. Así, el público podrá deleitarse con las interpretaciones que harán de Raffaella Carrá, Mecano, Abba a través de las voces del grupo coral, pero también a Chavela Vargas, Rocío Jurado, Queen, Laura Pausini, Alaska, Tino Casal, Mónica Naranjo, Bee Gees, Yuri, Gloria Trevi, The Weather Girls, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler y otras figuras que lograrán elevar a los altares a artistas locales como Marga Loureda, Glauka, Lau Panicanela, Susana Sampedro, Cris Román, Mariú, Mónika, Chiña, Martín Silva y Jon Mourelos, además de las colaboraciones de Elena 'do Vighés', Marián Sampedro, María Villar, Leticia Crujeiras, Valeria Crujeiras, Úrsula Dozo y Chamaquito Pistolas. Todos ellos pondrán el broche de oro al evento con la interpretación del tema 'Que non se acabe o mundo’.

Desde la organización se indicó que se decidió incorporar esta propuesta musical a dicha programación por entender que es una buena manera de visibilizar al colectivo LGTBIQ+ y reivindicarlo a través da música. La venta de entradas para este concierto tendrá lugar a partir de las nueve de la mañana de este lunes, 11 de mayo, pudiendo adquirirse por 31 euros, incluyendo gastos de gestión, tanto vía online a través de la web www.ataquilla.com y de forma presencial en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. La apertura de puertas será 45 minutos antes do inicio del espectáculo y tendrán preferencia en el acceso las personas con necesidades especiales.