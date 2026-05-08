El PSOE de Ribeira reclama responsabilidades respecto a la obra de la Escola de Deportes Náuticos de Aguiño “tras máis dun ano de atrasos”

Los socialistas ribeirenses indican que las obras de la futura sede del Club de Remo Náutico de Riveira acumulas atrasos

El PSOE de Ribeira presentó por registro una petición al gobierno local para reclamar que el Ayuntamiento actúe ante “os reiterados atrasos” en las obras de construcción del edificio de la Escola de Deportes Náuticos de Aguiño, una infraestrutura que, según recuerda su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, debería estar rematada en torno al mes de mayo del año pasado “e que segue sen entregarse”. Añade que “esta obra non é un expediente máis: detrás dela está o Clube de Remo Náutico Ribeira, os seus deportistas, as familias e a veciñanza de Aguiño, que levan demasiado tempo agardando por unhas instalacións necesarias”.

Los socialistas también critican que “a alcaldesa dedique a semana a aparecer en fotos e a publicitar promesas de futuras obras, mentres Ribeira segue agardando por obras que xa deberían estar rematadas e que acumulan atrasos de máis dun ano”. Así, el PSOE señala que la obra ya contó con varias ampliaciones de plazo: primero hasta diciembre de 2025 y después hasta marzo de 2026. “Ademais, os informes técnicos municipais advertiron que os motivos alegados pola contratista non parecían alleos á súa responsabilidade”, por lo que desde el partido del puño y la rosa entienden que el ejecutivo local ribeirense debe actuar y velar por los intereses de la ciudadanía.

Suárez-Puerta indica que “cada mes de atraso prexudica directamente a un clube que representa a Ribeira, que ten unha actividade deportiva constante e que precisa estas instalacións para desenvolver o seu traballo en condicións axeitadas”. Por eso, el PSOE reclama que el gobierno local inicie de inmediato las actuaciones necesarias para conseguir que se entreguen las instalaciones a la mayor brevedad posible, que se examine formalmente el incumplimiento de los plazos y que se valore, si procede, la imposición de penalidades o sanciones contractuales correspondientes. “O Concello non pode limitarse a esperar. Ten que defender o interese público, garantir que a obra se remate canto antes e dar unha resposta clara ao Clube de Remo Náutico Ribeira e á veciñanza de Aguiño”, concluye el portavoz socialista.