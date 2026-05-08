Ayuntamiento y Fundación contra o Narcotráfico tratarán de evitar que afloren narcopisos en Ribeira

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunió con el presidente y el gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro y Fernando Alonso

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunió con el presidente y el gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro y Fernando Alonso, para abrir vías de colaboración para poner en marcha acciones conjuntas, algunas de las cuales estarían dirigidas a hacer frente a la preocupación que generan los narcopisos o la okupación, implantando medidas para evitar su “afloramento” en la localidad. “Non só atentan contra a saúde pública, senón tamén contra a seguridade, ao converterse en puntos de conflito que afectan directamente á veciñanza dos mesmos e ao conxunto da sociedade ribeirense”, dijo la primera edila.

Para tratar de cambiar esa realidad, se señaló que una medida será insistir en reclamar que se amplíe el cuadro de personal de la comisaría, atendiendo a la actual situación de incidencias y de población, “como xa trasladamos en carta formal ao delegado en Galicia do Goberno de España”, incidió la mandataria local, quién desveló que ya solicitó una reunión con Pedro Blanco al respecto. Igualmente, la alcaldesa ribeirense asumió “o compromiso de fortalecer a Policía Local, polo que agardo o mesmo por parte do Executivo central no que atinxe á Policía Nacional sen descartar, incluso, a creación dalgunha unidade específica en Ribeira nesta materia como, por exemplo, a implantación dunha brigada de menudeo”, concluyó.