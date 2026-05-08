Anuncian el desarrollo de una campaña temporal de control de velocidad con radar móvil en el tramo de A Capela y A Graña de la carretera DP-7306

Vecinos alertan de que son muchos los vehículos que exceden el límte de velocidad, que es de 50 kilómetros por hora en la mayor del vial DP-7306, entre Carreira y Aguiño por A Graña Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense anuncia que en próximas fechas principiará una campaña de control de velocidad, mediante la colocación de un radar móvil, en el tramo de la carretera provincial DP-7306, que une el lugar de Campos, en Carreira, con Aguiño, concretamente entre los lugares de A Capela y A Graña.

La decisión sobre la puesta en práctica de esta medida se debe a las que, según indican fuentes municipales, “despois de que numerosa veciñanza trasladase que son moitos os vehículos que exceden a velocidade máxima permitida”. Añaden que se trata de una acción de carácter temporal que únicamente busca “calmar a velocidade de circulación”, y que, además, se reforzará con la presencia policial en esa zona.

La alcaldesa, María Sampedro, manifestó que la medida responde “motivos de seguridade” para viandantes y vehículos, “xa que nese tramo rexístrase bastante tráfico pola existencia de fábricas próximas”. Y agregó no se lleva a cabo con “afán recadatorio”, sino para conseguir que los conductores cumplan con la velocidade máxima permitida. Y concluyó indicando que, para llevar a cabo esta intervención, desde la Administración local se dedicarán recursos materiales y humanos en aras de conseguir su objetivo.