Alumnado de 2º de Primaria del colegio Salustiano Rey Eiras, de A Pobra, contribuye a la regeneración de una parcela de monte en Lesón

Imagen sobre la plantación de castaños realizada ayer por alumnado del alumnado del centro educativo de Bandaseca Cedida

La comunidad de montes vecinales en mano común O Barbanza de Lesón inició las actividades de plantación escolar de este año con la participación del alumnado de segundo curso de Educación Primaria del colegio 'Salustiano Rey Eiras', de A Pobra, que a lo largo de la mañana de ayer realizaron la plantación de un total de 52 castaños. La jornada permitió que los chiquillos pudieran conocer de primera mano la importancia de la conservación de los montes, de la recuperación de las especies autóctonas y del respeto por el medio natural, a la vez que colaboraron activamente en un proyecto real de mejora ambiental.

La actividad contó con la colaboración de agentes, motobombistas y bomberos del distrito forestal de O Barbanza, así como del Ayuntamiento de A Pobra, participando su técnica de Medio Ambiente, que quisieron sumarse a esta iniciativa de concienciación ambiental y de recuperación del monte. Los escolares desarrollaron tareas de preparación del terreno, plantación y riega, estando acompañados en todo momentos por los profesionales y el profesorado del centro educativo. Igualmente, asistieron a una charla impartida por los referidos profesionales.

A la conclusión de la jornada, cada niño recibió una gorra, un diploma y un pequeño obsequio en reconocimiento a su participación "na creación deste novo souto". Desde la comunidad de montes destacaron la importancia de fomentar entre los más jóvenes el cuidado y respeto por el medio natural. Y aprovechó para que esta misma actividad tendrá continuidad el jueves de la próxima semana, 14 de mayo, con la participación de los alumnos del colegio 'Pilar Maestú Sierra', que también formarán parte de esta acción de recuperación y conservación del monte.

La entidad promotora de esta iniciativa pretende con la misma reafirmar su compromiso con la protección ambiental, la recuperación de los espacios naturales y la educación de las futuras generaciones en la importancia de conservar y valorar los recursos naturales del territorio.

Alumnado de 2º de Primaria del colegio de Bandaseca participó ayer en una plantación de castaños en el monte de A Curota".