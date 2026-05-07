Ambar aplaza la XII Carreira pola Diversidade prevista para este domingo en Ribeira ante una previsión de adversa meteorología

La explanada de Coroso iba a albergar este domingo la salida y llegada de la una nueva edición de la prueba deportiva y fiesta por la inclusión Chechu Río

La asociación Ambar comunicó que ha decidido aplazar la XII Carreira pola Diversidade que estaba programada para este domingo, día 10 de mayo, en Ribdeira, con salida y llegada en la explanada de Coroso, debido a una previsión de adversa meteorología “que comprometería o normal desenvolvemento do evento”. Desde la entidad que preside Milagros Rey precisaron que, tras analizar esos informes, y con el “obxectivo primordial” de garantizar la seguridad de todas las personas participantes en esta prueba deportiva, así como de su cuerpo de voluntariado, del personal de la organización y del público asistente, se adoptó esa determinación de posponer esa cita para una nueva fecha aún por determinar, pero de la que se indica que será dada a conocer próximamente a través de sus canales oficiales y de la plataforma de inscripción.

Como consecuencia de ellos, Ambar también ha querido dar a conocer alguna información relevante para las personas que se anotaron para participar en la carrera, en el sentido de que todas las inscripciones ya realizadas mantendrán su validez de manera automática para la nueva fecha que se decida para su celebración. Igualmente, informó que aquellas personas que non puedan asistir en la nueva fecha que se determine para el desarrollo de la XII Carreira pola Diversidade y deseen solicitar el reembolso del importe, podrán hacerlo enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico a crono@cronotec.es y facilitando sus datos de inscripción.

Por último, Ambar comunicó que lamenta las molestias que este cambio de última hora pueda causar, pues “sabemos da ilusión posta nesta duodécima edición, pero a prudencia e a seguridade deben prevalecer para que a xornada sexa, como cada ano, unha verdadeira festa da inclusión”. También agradece “de corazón” la comprensión, el apoyo y la confianza depositada por parte de los corredores, patrocinadores e instituciones colaboradoras.