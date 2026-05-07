Alertan de un incendio en un garaje en Ribeira, pero se descubre que era el humo de un vehículo cuyo propietario lo había guardado dejándolo encendido

El parque comarcal de Bomberos de Ribeira no ha vuelto a cerrar desde que lo hizo el pasado 5 de diciembre Chechu Río

En torno a las once y cuarto de esta mañana se recibió en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia una alerta por un posible incendio en un garaje comunitario de la Rúa Marcial de Adalid, en pleno centro del casco urbano de Ribeira. La persona que contactó con ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega indicó que veía salir mucho humo de ese inmueble.

Fue entonces cuando sus gestores movilizaron a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira -sus compañeros de Boiro no pudieron acudir ya que fueran movilizados previamente también por otro posible incendio en un camión en la Autopista del Atlántico AP9, cerca de Milladoiro, aunque finalmente se trató de una avería mecánica-, a las Policías Local y Nacional y al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM).

Descarte

Cuando los profesionales de los servicios de emergencias accedieron al interior del garaje descartaron que se trataba de un incendio al comprobar que era un coche que estaba encendido en una de sus plazas, que está cerrada por todos sus lados y reja metálica en la parte delantera, y no se conseguía localizar a su propietario.

Fue entonces cuando se empezaron a barajar otras hipótesis sobre lo ocurrido, y los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña forzaron el portalón de dicha plaza e inspeccionaron la zona, incluyendo el interior del coche, que estaba cerrado con llave, pero la inspección realizada permitió determinar que no había nadie en el interior.

Fue entonces cuando los Bomberos ribeirenses abrieron la puerta del coche, lo apagaron y desconectaron la llave del contacto. Posteriormente, en el lugar se personó el dueño del automóvil, que manifestó que había salido con otro de sus vehículos, dejando el otro guardado en la referida plaza cerrada y que se le olvidó apagarlo.